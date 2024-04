About Emily's expertise

Emily Guy Birken era previamente una educadora, empollona sobre el dinero por toda la vida y escritora independiente galardonada con el Premio Plutus, especializada en la investigación científica que investiga los comportamientos irracionales sobre el dinero. Su formación por la educación le permite traducirlos temas financieros complejos a ideas comprensibles para los novatos en la materia.

Su trabajo ha aparecido en The Huffington Post, Business Insider, Kiplinger's, MSN Money y The Washington Post online.

Es autora de varios libros, entre ellos The 5 Years Before You Retire, End Financial Stress Now y el nuevo Stacked: Your Super Serious Guide to Modern Money Management, escrito con Joe Saul-Sehy.

Emily vive en Milwaukee con su familia.