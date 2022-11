Aseguranza de carro sin licencia: cotizaciones y descuentos para 2022

Seguro de auto para conductores sin licencia

Puede parecer contradictorio comprar un seguro de auto si no tienes licencia, y por lo tanto, no poder manejar, pero existen algunas razones y situaciones especiales en las que un conductor sin licencia podría beneficiarse de tener un comprobante de seguro. En algunos casos, tener una cobertura de seguro de auto puede ayudar a proteger tu vehículo y a los demás e incluso ayudar a ahorrar dinero en las primas mensuales.

Incluirte como conductor excluido

Si no tienes licencia pero necesitas comprar una póliza, puedes incluirte como conductor excluido. Esto quiere decir que no recibirás ninguna cobertura por parte de una compañía, y no podrás manejar tu vehículo. Si decides manejar como conductor excluido, tu aseguradora no pagará reclamos por accidentes o choques, y tendrás que ser responsable de pagar por todos los daños.

También puedes optar por excluir a otros conductores de tu póliza. Esto puede ser una buena opción para los asegurados que tienen conductores de alto riesgo con un historial de manejo deficiente (como un DUI/DWI [conducción estando intoxicado] u otra prueba de conducción imprudente en la póliza). Cualquier persona en tu póliza que las aseguradoras consideren de alto riesgo pueden hacer que aumenten las tarifas de seguro de auto, por lo que sería mejor excluirlos.

Seguro de auto estacionado

Tal vez no tengas una licencia, pero aún tienes un auto y deseas protegerlo de daños, como accidentes o vandalismo. En este caso, te puede interesar contratar un seguro de auto estacionado. Con esto, tu auto estará cubierto si se daña mientras esté estacionado. Habla con un agente para ver si tu auto puede estar cubierto por una póliza de choque, completa o de automovilista sin seguro.

Esto también es una opción para las personas que guardan su auto, como en un estacionamiento, durante las vacaciones o en el invierno. Durante este periodo, los conductores pueden considerar cancelar su póliza de seguro de auto mientras no usen el auto. Esto puede generar ahorro a corto plazo, pero existen riesgos definidos al poseer un automóvil sin poliza.

El seguro de auto estacionado también se refiere como una póliza de garage, que sólo ofrece los beneficios de una cobertura completa, y el carro debe estar protegido de los elementos. Las coberturas de choque y responsabilidad están suspendidas, ya que se espera que el vehículo no será movido de la dirección indicada.

