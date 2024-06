Compare presupuestos en tiempo real. Ahorre el mismo día.

Nadie quiere pagar más de lo necesario por un seguro de auto. Pero es importante saber cuánta cobertura necesitas realmente. Muchas compañías de seguros de calidad ofrecen seguros de auto baratos, pero la opción más barata puede no ser la mejor para ti. Por ejemplo, la cobertura mínima -que sólo ofrece seguro de responsabilidad civil- no es la mejor opción para los conductores que financian o alquilan sus vehículos. Si el servicio de atención al cliente es importante para usted, puede que sea mejor elegir un asegurador con buenas calificaciones en la tramitación de reclamos, aunque no sea la opción más barata.