¿Qué es un seguro total de auto?

Primero, hablemos de la cobertura de responsabilidad, que se requiere en casi todas partes (aunque los requisitos estatales para los límites mínimos de responsabilidad varían). El seguro de responsabilidad solo cubre los daños físicos que causes a otros vehículos/estructuras (responsabilidad por daños a la propiedad) o automovilistas (responsabilidad por lesiones corporales).

El seguro de responsabilidad civil no incluye la protección contra lesiones personales para ti, las reparaciones de tu propio auto después de un accidente u otro daño, o cosas como el costo de un automóvil de alquiler mientras el tuyo está en el taller. Solo dos estados no requieren seguro de responsabilidad civil, New Hampshire y Virginia, pero los conductores siguen siendo responsables de los daños corporales y a la propiedad que causen.

Doce estados son de "accidente sin culpa", lo que significa que cada conductor debe presentar reclamos ante sus propias aseguradoras, independientemente de quién sea el responsable del accidente. Por lo tanto, además de la cobertura de responsabilidad civil, la mayoría de los estados sin culpa requieren que los conductores tengan cobertura de protección contra lesiones personales (PIP, por sus siglas en inglés), que paga las facturas médicas.

Una póliza de seguro total de auto, por el contrario, tiene los tres tipos principales de cobertura: responsabilidad civil, choque y completa. Cada tipo de cobertura en tu plan puede tener un deducible y un límite de cobertura separados (la cantidad máxima que la aseguradora está obligada a pagar), así que asegúrate de considerar estos detalles de tu plan, así como cualquier exclusión.

Ningún estado exige un seguro total de auto, pero tu prestamista podría exigirlo si estás alquilando o financiando tu automóvil. Si tienes un automóvil nuevo, un préstamo, vives en un lugar propenso a condiciones climáticas extremas o simplemente deseas más protección, la cobertura total podría ser adecuada para ti.

Alternativamente, si tu automóvil es antiguo, es posible que no valga la pena tener una cobertura completa. Verifica el valor de mercado de tu auto para ayudarte a determinar qué tipo de cobertura tiene más sentido para ti.

