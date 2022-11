Tarifas de seguro de auto por nivel de crédito

Probablemente sabes que tu puntaje de crédito puede afectar tu capacidad para obtener un préstamo y la tasa de interés que pagarás. Pero, ¿sabías que tu historial de crédito también afecta la tasa de tu seguro de auto? Cuanto mejor sea tu crédito, menores serán los costos de tu seguro de auto.

Sin embargo, si tu puntaje de crédito no es perfecto, no hay necesidad de entrar en pánico. Todos los conductores pueden ahorrar en costos de seguro de auto cuando comparan las cotizaciones de las principales compañías que utilizan Insurify. ¡Ten en cuenta que comparar cotizaciones de seguros de autos no afectará tu puntaje de crédito! ¿La mejor parte? Es 100% gratis. Comienza a comparar hoy.

