Reseñas de seguros Otto: cotizaciones, calificaciones (2022)

¿Cómo funciona Otto?

El uso de la herramienta Otto es sencillo, pero no esperes una cotización de inmediato. Comenzarás seleccionando qué tipo de seguro deseas comparar.

Texto traducido: Obtén tu cotización. Escoge tu seguro. Auto → Mascoto → Hogar → Vida →

Si seleccionas la opción de auto, responderás una breve serie de preguntas sobre ti, tu vehículo y tu historial de manejo. También deberás proporcionar tu género, estado civil, puntaje de crédito y si eres propietario o no de una casa. Este proceso solo toma unos minutos, y Otto muestra un medidor de progreso en la parte superior para informarte cuánto has completado.

Texto traducido: Puntaje de crédito. Excelente (720+), Bueno (680-719), Promedio (580-679), Malo (por debajo de 580)

Finalmente, deberás ingresar tu dirección y número de tel éfono. Antes de hacer clic en el botón Obtener cotización gratis, asegúrate de leer la letra pequeña. Seguros Otto afirma que al hacer clic en este botón, aceptas que ottoinsurance.com o sus socios de marketing y afiliados se comuniquen contigo. Haz clic en el enlace de socios de marketing y verás que hay más de 1,000.

Texto traducido: Dirección, Número de teléfono. OBTENER COTIZACIÓN GRATUITA.

Si bien Obtener cotización gratis implica que tus cotizaciones están a solo una página de distancia, esto simplemente no es cierto. Una vez que hice clic en el botón, Otto solo me mostró una cotización de Progressive. Este enlace me redirigió al sitio de Progressive donde se me pidió que ingresara toda la misma información nuevamente.

Texto traducido: ¡Tenemos a un ganador! La tarifa más barata a continuación es para Cambridge, MA. Accede a tu cotización.

Less than a minute later, I received a call from an Everquote agent claiming to work with Otto and asking if I would like a quote. A few minutes later, I received a text from The General with a link to get a quote.

En una hora, recibí cuatro llamadas telefónicas de varios agentes de seguros preguntándome si quería una cotización. Continué recibiendo llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos durante los siguientes días.

