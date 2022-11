Seguro de auto económico en Kentucky (2022)

Datos de conducción en Kentucky

Cada estado tiene requisitos mínimos de seguro, y Kentucky no es la excepción. Así mismo, todos los conductores de Kentucky tendrán que visitar su DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) local y es posible que, en algún momento, deban depender del transporte público. Las siguientes secciones desglosan los requisitos mínimos de seguro, los servicios del DMV, y las opciones de transporte público en Kentucky.

Requisitos mínimos de seguro de auto en Kentucky

El seguro de responsabilidad civil mínimo para pasajeros de vehículos privados en Kentucky son los siguientes:

$25,000 por persona/$50,000 por accidente por lesiones corporales (BI, por sus siglas en inglés)

La cobertura de responsabilidad por lesiones corporales protege a los conductores si su automóvil está involucrado en un accidente que daña a otra persona. Los límites mínimos requeridos por la ley estatal de Kentucky son de $25,000 por muerte o lesiones de una sola persona, como resultado de un accidente automovilístico y $50,000 por muertes o lesiones de múltiples víctimas.

Las compañías de seguro enlistan este tipo de cobertura como 25/50, refiriéndose a las limitaciones en dólares de cada mínimo. En el caso de un accidente, la cobertura de responsabilidad civil puede ayudar a los perpetradores con los costos involucrados en un proceso legal como resultado de un accidente automovilístico. La cobertura de lesiones corporales es parte de la cobertura mínima requerida en la ley de Kentucky.

$25,000 por accidente a daños a la propiedad (PD, por sus siglas en inglés)

La cantidad mínima estatal de la cobertura de responsabilidad por daños a la propiedad requerida en el estado de Kentucky es de $25,000. Si se determina que un conductor asegurado es culpable de un accidente automovilístico, esta cobertura paga la reparación de daños a la propiedad de la persona. La cobertura de daños a la propiedad también pagará los costos legales, si un conductor asegurado está involucrado en una demanda después de un accidente.

$10,000 por persona por protección contra lesiones personales (PIP, por sus siglas en inglés)

La protección contra lesiones personales (PIP) brinda cobertura para los costos médicos que los conductores y pasajeros puedan necesitar después de un accidente. La cobertura PIP protege a los conductores incluso si son encontrados culpables. Los gastos médicos son cubiertos por este tipo de protección, y la cobertura mínima requerida en Kentucky es de $10,000.

Información del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de Kentucky

Conocido típicamente como el Departamento de Vehículos Motorizados, o DMV (por sus siglas en inglés), este es un servicio estatal que asiste a los conductores en tareas administrativas. Está a cargo del Gabinete de Transporte de Kentucky, que tiene oficinas en todo el estado. Aquí, los residentes de Kentucky pueden registrar o renovar sus licencias de conducir o tarjetas de identificación, registrar sus vehículos, recoger placas, y obtener información de seguro de autos.

Desafortunadamente, el DMV no permite que se realicen citas con anticipación. Para tiempos de espera más cortos, evita planear tu visita los lunes y los viernes, o durante el horario del almuerzo. No importa dónde vivas en el estado de Bluegrass, una oficina de DMV no debería estar muy lejos. Los residentes de Kentucky pueden omitir su visita por completo y obtener lo que necesitan a través del portal en línea del DMV.

Transporte público en Kentucky

Si bien Kentucky tiene acceso a un tránsito público, su popularidad y accesibilidad varían según el condado en el que residas. Por ejemplo, los residentes de Frankfort pueden tomar BUS, o el servicio Bluegrass Ultra-Transit, administrado por la Agencia de Acción Comunitaria de Bluegrass, para desplazarse, así como el Sistema de Tránsito de Frankfort (FTS, por sus siglas en inglés). Revisa cuál es el disponible en tu condado.

El transporte público que es administrado por el estado es una gran opción, si no tienes acceso a un auto, no tienes licencia de manejo, o no puedes operar un vehículo. Si terminas descubriendo que tu condado no ofrece suficientes opciones de transporte público, también puedes buscar rutas para caminar, conseguir una bicicleta, oportunidades de viajes compartidos, u otras opciones de tránsito que puedan ser reembolsadas por los empleadores.