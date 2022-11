El seguro de auto más barato después de un accidente 2022

No te preocupes por tratar de averiguar de quién fue la culpa. El agente de reclamos de seguros (también conocido como ajustador) es responsable de evaluar el reclamo para determinar quién es responsable o culpable, por lo que no tienes que perder tiempo haciendo esto. Por lo general, la mayoría de los accidentes con culpa, como chocar por detrás o una infracción de tránsito, son bastante sencillos de todos modos.

Las tarifas de tu seguro pueden aumentar, incluso si no fue tu culpa. Incluso si no fuiste responsable por el daño o el choque, presentar un reclamo por un accidente sin culpa puede aumentar tus primas mensuales. Si eso sucede, es posible que quieras considerar comprar una aseguradora diferente que no aumente las tarifas después de accidentes sin culpa.