Seguro de auto económico en Nebraska (2022)

Datos de conducción en Nebraska

Todos los estados tienen requisitos mínimos de seguro y Nebraska no es la excepción. Además, todos los conductores en Nebraska tendrán que visitar su Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) local y es posible que en algún momento necesiten depender del transporte público. Las siguientes secciones desglosan los requisitos mínimos de seguro, los servicios del DMV y las opciones de transporte público en Nebraska.

Requisitos mínimos de seguro de auto en Nebraska

En Nebraska, los conductores deben comprar una cobertura de seguro de auto que cumpla al menos con los siguientes requisitos mínimos:

Cobertura de responsabilidad civil por lesiones corporales de $25,000 por persona

Cobertura de responsabilidad por lesiones corporales de $50,000 por accidente

Cobertura de responsabilidad civil por daños a la propiedad de $25,000

$25,000/$50,000 de protección contra lesiones corporales para conductores sin seguro o con seguro insuficiente

No se puede renunciar a la cobertura de conductores sin seguro o con seguro insuficiente. Sus mínimos se pueden aumentar para los conductores con familias o aquellos que buscan mayor tranquilidad. Para aumentos, los conductores generalmente deben notificar a su compañía de seguros por escrito.

Información del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de Nebraska

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nebraska permite a los residentes del estado acceder a una variedad de servicios, como renovar o reemplazar su licencia de conducir y/o tarjeta de identificación, pagar multas de tránsito, registrar sus vehículos y más. Varios de sus servicios son gratuitos, como solicitar un permiso de estacionamiento para discapacitados e incluso realizar un examen de práctica de manejo para automóviles estándar.

Completar solicitudes es más fácil a través de su portal en línea y te permite evitar un viaje al DMV. Los residentes nuevos en Nebraska deben cambiarse a una licencia de Nebraska dentro de los 60 días posteriores a su mudanza para poder acceder a los servicios en línea. Esto también incluye registrar sus vehículos, pagar las tarifas correspondientes, obtener una inspección del vehículo y proporcionar una prueba de seguro de responsabilidad civil.

Transporte público en Nebraska

Lincoln, la ciudad más poblada del estado, ofrece transporte público a los residentes y visitantes a través del sistema de Transporte y servicios públicos de la ciudad de Lincoln (LTU, por sus siglas en inglés). StarTran es el sistema de autobuses de Lincoln que conecta áreas de la ciudad, dando servicio de lunes a sábado. Los usuarios pueden descargar la aplicación de teléfono de microtránsito VANLNK para reservar transporte con anticipación y planificar sus rutas con StarTran.

Tener acceso al transporte público puede ser increíblemente útil para quienes no tienen acceso a un automóvil, no tienen una licencia o no pueden operar un vehículo. Si descubres que tu área no ofrece opciones de transporte público, también puedes buscar rutas para caminar, conseguir una bicicleta, oportunidades de viajes compartidos u opciones de tránsito que puedan ser reembolsadas por los empleadores.