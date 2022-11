¿Qué información personal realmente necesitan las compañías de seguros?

Las cotizaciones de seguros generalmente vienen en dos “sabores” diferentes.

Primero, hay cotizaciones no garantizadas, que generalmente se basan en la prima promedio pagada por conductores en circunstancias similares. Este tipo de cotización no requiere ninguna información personal, pero también tiende a estar fuera de lugar. Además, el proveedor de seguros no tiene que cumplir con una cotización no garantizada, por lo que si obtienes una póliza de auto de ellos, tus primas reales probablemente serán muy diferentes a la cotización original.

Las cotizaciones garantizadas, por otro lado, son tarifas de seguro reales con las cuales el proveedor de seguros está dispuesto a seguir una póliza. Si estás buscando la mejor prima de seguro, necesitas obtener cotizaciones garantizadas porque te brindarán una forma realista de comparar compañías de seguros. Sin embargo, debido a que las cotizaciones garantizadas son personalizadas, la herramienta de cotización necesitará obtener un poco de información personal para producir una cotización precisa.

Algunos de los datos personales que solicitan las compañías de seguros de auto son bastante obvios. Por ejemplo, casi todas las herramientas de cotización te preguntarán si has tenido un accidente en los últimos dos o tres años. Las compañías de seguros usan tu registro de manejo para determinar qué tan riesgoso eres como conductor, lo cual es un detalle bastante importante al establecer las tarifas de seguro de auto. Muchos proveedores de seguro te pedirán el número de tu licencia de conducir, lo que les permite obtener tu historial de manejo en lugar de depender de la información que proporcionas.

Por otro lado, algunos detalles personales que son de vital importancia para las cotizaciones de seguro de auto, pueden ser menos obvios para los compradores. Por ejemplo, las herramientas de cotización generalmente te pedirán tu dirección física o, al menos, tu código postal. Eso puede parecer intrusivo, pero en realidad, la ubicación física es uno de los factores más críticos que las aseguradoras de autos utilizan para establecer las tarifas. Esto se debe a que el riesgo de conducir varía según el código postal en el que vivas. Ciertos vecindarios son más propensos a problemas como el vandalismo, el robo o la conducción imprudente. Las compañías de seguros de auto necesitan tu ubicación física para estimar los costos de tu seguro y darte una cotización precisa.

Otros detalles personales que las compañías de seguros necesitan para una cotización precisa incluyen: