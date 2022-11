Seguro de auto económico en New Hampshire (2022)

Tarifas de seguro de auto en New Hampshire por historial de accidentes y manejo

New Hampshire tiene un seguro de auto barato, pero no es fácil de encontrar para todos. Si tu historial de manejo es un poco irregular, ya sea que tengas algunas multas por exceso de velocidad, un accidente con culpa o un DUI, las aseguradoras de automóviles te considerarán de alto riesgo y probablemente te cobrarán tarifas más altas. Si tu historial de manejo es menos que perfecto, es aún más importante comparar precios.

Seguro de auto barato para buenos conductores en New Hampshire

Sin accidentes de auto en tu registro de manejo, el seguro de auto barato tiende a caer en tu regazo. Las cotizaciones en esta tabla representan algunos de los mejores seguros de autos económicos que existen. Cuanto más tiempo puedas mantener un historial de manejo limpio, más disminuirán las tarifas de tu seguro. ¡Hay una gran razón para mantener la vista en la carretera!

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Midvale Home & Auto $92 Travelers $97 Progressive $109 Kemper Preferred $110 Safeco $118 Liberty Mutual $138 Nationwide $153 The General $158

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Seguro de auto barato para conductores con DUI (conducción bajo los efectos del alcohol o drogas) en New Hampshire

Si obtienes un DUI en New Hampshire, las tarifas de tu seguro de auto se verán afectadas. Pero no te preocupes. Muchas aseguradoras ofrecen pólizas de seguros de autos económicos a los conductores de New Hampshire con DUI. Solo se necesita mirar un poco, y estas cotizaciones promedio de seguros son prometedoras:

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Midvale Home & Auto $90 Progressive $108 Travelers $121 The General $175 Safeco $203 Kemper Preferred $255 Liberty Mutual $279

Seguro SR-22 en New Hampshire

Si pierdes tu licencia de conducir por una infracción como conducción imprudente, DUI u otra cosa, es posible que debas obtener un seguro SR-22 para volver a la carretera y, por lo tanto, verá tarifas más altas. Estas compañías ayudarán, aunque debes tener en cuenta que, si bien USAA tiene algunas de las mejores tarifas, está restringida al personal militar actual y antiguo y a sus familiares.

Seguro de auto económico para conductores con un accidente con culpa en New Hampshire

Con un accidente con culpa en tu registro, pagas más por tu póliza de seguro de auto. ¡Es la forma del mundo! Pero no te preocupes. Estas cotizaciones de seguros de automóviles de los proveedores en New Hampshire todavía están por debajo del promedio nacional. Obtendrás un seguro de responsabilidad civil que puedes pagar, incluso si tienes un accidente en el que tuviste la culpa en tu pasado reciente.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Travelers $114 Progressive $118 Midvale Home & Auto $152 Kemper Preferred $187 Liberty Mutual $202 The General $213 Nationwide $214 Safeco $227

Seguro de auto económico para conductores con multas por exceso de velocidad en New Hampshire

¿Recibiste una multa por exceso de velocidad por conducir demasiado rápido en Concord en la I-93? No solo la tarifa puede ser considerable, sino que también es probable que aumenten las primas de tu seguro de automóvil. Estos proveedores tienen cobertura de seguros de autos económicos para los conductores de New Hampshire con multas por exceso de velocidad. Pero la próxima vez, apégate al límite.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Progressive $130 Travelers $130 Midvale Home & Auto $141 Kemper Preferred $168 Liberty Mutual $205 The General $222 Nationwide $243 Safeco $243

