Seguro de auto económico en Alaska (2022)

Tasas de seguro de auto de Alaska por manejo e historial de accidentes

Las aseguradoras de autos utilizan algoritmos para calcular los precios del seguro de tu vehículo. Las tarifas de seguro de auto aumentarán si tienes accidentes con culpa, multas por exceso de velocidad o un DUI. Puedes usar las tablas a continuación para obtener las mejores tarifas de seguros de vehículos de acuerdo con tu historial de manejo.

Seguro de auto barato para buenos conductores en Alaska

Los conductores más seguros califican para las tarifas de seguro de auto más bajas. Un conductor prudente no ha cometido infracciones menores de tránsito en los últimos tres años y no ha cometido infracciones significativas en los cinco a siete años anteriores. La siguiente tabla detalla las primas de seguro típicas para los conductores de Alaska que no tienen infracciones de tránsito.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio GEICO $26 State Farm $29 USAA $30 Allstate $32 Umialik $39 Progressive $63

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Seguro de auto barato para conductores con DUI (multa por conducir en estado de ebriedad) en Alaska

El precio de tu seguro de auto aumentará si tienes un DUI en tu registro. Si tienes un DUI, tendrás que esperar tres años o, a menudo, hasta diez años, antes de que disminuyan las tarifas de tu seguro de auto. Por ahora, puedes usar la tabla a continuación para encontrar las tarifas promedio para los conductores de Alaska que han tenido DUI en su registro.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio State Farm $32 Umialik $39 GEICO $56 Allstate $57 USAA $57 Progressive $75

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Seguro SR-22 en Alaska

El tribunal puede requerir un certificado de responsabilidad financiera llamado SR-22 si tienes problemas con la ley por muchas razones diferentes. El formulario SR-22 muestra que tu seguro de auto cumple con los requisitos mínimos de seguro de responsabilidad del estado. Si vives en Alaska, estas compañías pueden ayudarte a obtener un seguro SR-22.

*Solo los miembros militares activos y retirados y sus familias son elegibles para el seguro de auto de USAA.

Seguro de auto económico para conductores con un accidente con culpa en Alaska

Si tienes un accidente que fue tu culpa, las tarifas de tu seguro de auto aumentarán. Depende de los detalles del accidente y de si has tenido otros accidentes que fueron tu culpa antes. Usa esta tabla para encontrar las mejores tarifas para los conductores de Alaska que han tenido accidentes en los que tuvieron la culpa en sus registros.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio State Farm $35 Umialik $39 GEICO $43 USAA $44 Allstate $51 Progressive $96

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Seguro de auto económico para conductores con multas por exceso de velocidad en Alaska

En la mayoría de los casos, una multa por exceso de velocidad permanecerá en tu historial de manejo durante tres años. Es casi seguro que tus tarifas aumentarán hasta que terminen esos tres años. Concéntrate en mejorar tu historial de manejo hasta que puedas calificar para una tasa de seguro de auto más baja una vez más. Utiliza esta tabla para encontrar un seguro de auto de bajo costo para los conductores de Alaska con multas por exceso de velocidad.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio GEICO $26 State Farm $32 Umialik $39 USAA $39 Allstate $42 Progressive $81

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.