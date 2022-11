SR-22 de operador o no propietario: un formulario de operador o no propietario es para las personas que toman prestado o alquilan autos, pero no son dueños de sus propios autos. Esto protege al titular de la póliza en lugar de proteger un vehículo en específico. Es posible que también escuches que se llama SR-22 para no conductores o seguro de auto para no propietarios, aunque técnicamente no es su propia póliza de seguro.