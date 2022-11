Seguro de auto económico en Minnesota (2022)

Datos de conducción en Minnesota

Todos los estados tienen requisitos mínimos de seguro y Minnesota no es una excepción. Además, todos los conductores en Minnesota deberán visitar su Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) local y es posible que en algún momento deban depender del transporte público. Las siguientes secciones desglosan los requisitos mínimos de seguro, los servicios del DMV y las opciones de transporte público en Minnesota.

Requisitos mínimos de seguro de auto en Minnesota

Los requisitos mínimos de cobertura de responsabilidad civil para vehículos privados de pasajeros en Minnesota son los siguientes:

$30,000 por persona/$60,000 por accidente por lesiones corporales (BI, por sus siglas en inglés)

La cobertura de responsabilidad por lesiones corporales protege a los conductores si su auto está involucrado en un accidente que daña a otra persona. Los límites mínimos requeridos por la ley estatal de Minnesota son $30,000 por la muerte o lesión de una sola víctima como resultado de un accidente automovilístico y $60,000 por la muerte o lesión de múltiples víctimas.

Las aseguradoras enumeran este tipo de cobertura como 30/60, refiriéndose a las limitaciones en dólares de cada mínimo. Si tienes un accidente, la cobertura de responsabilidad cubrirá el costo de un procedimiento legal como resultado de un choque. La cobertura de lesiones corporales es parte de la cobertura mínima requerida por la ley de Minnesota.

$10,000/accidente por Daños a la Propiedad (PD, por sus siglas en inglés)

La cantidad mínima de cobertura de responsabilidad por daños a la propiedad requerida en el estado de Minnesota es de $10,000. Si se determina que un conductor asegurado tuvo la culpa y es responsable en un accidente automovilístico, esta cobertura paga la reparación de la propiedad de otra persona. La cobertura de daños a la propiedad también pagará los costos legales si un conductor asegurado está involucrado en una demanda después de un accidente.

Se requiere cobertura de conductor sin seguro o con seguro insuficiente en Minnesota. Esta cobertura protege a los conductores que podrían sufrir daños por un accidente causado por un conductor sin seguro o con seguro insuficiente. Si te ves involucrado en un accidente con una persona sin cobertura suficiente, los conductores asegurados seguirán estando cubiertos. En Minnesota, el nivel legalmente requerido de cobertura de conductor sin seguro es:

$25,000 por persona/$50,000 por accidente por lesiones corporales

La protección contra lesiones personales cubre los costos de las facturas médicas resultantes de un accidente automovilístico. Si te lesionas en un accidente automovilístico, la Protección contra lesiones personales (PIP, por sus siglas en inglés) paga las contribuciones a los gastos médicos y otros costos relacionados. En Minnesota, la cobertura PIP es obligatoria a menos que se rechace explícitamente en una exención.

$20,000 Gastos Médicos por persona

$20,000 Pérdida económica por persona

Información del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de Minnesota

Los servicios del DMV del estado están a cargo de la División de Servicios para Conductores y Vehículos del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota. Con sucursales y oficinas en todo el estado, ofrece acceso a los residentes que necesitan registrarse o renovar su licencia de conducir o tarjeta de identificación, registrar un vehículo, retirar una licencia, hacer preguntas sobre información de seguros y más.

Las sucursales suelen operar de 8:30 a. m. a 4 p. m., con algunos horarios especiales por la mañana y por la noche. Los residentes de Minnesota podrían evitar por completo un viaje al DMV accediendo a los servicios a través del portal en línea. Los visitantes también pueden utilizar los servicios proporcionados por el Departamento de Seguros de Minnesota mientras visitan su ubicación local de Servicios al Conductor.

Transporte público en Minnesota

Si confías en el transporte público, puedes respirar tranquilo porque el sistema de transporte público de Minnesota está clasificado como uno de los mejores de los Estados Unidos, a pesar de ser uno de los sistemas de transporte más pequeños para una gran área urbana. Metro Transit, administrado por el Consejo Metropolitano, es el principal y más grande operador de transporte público en el área de Minneapolis-Saint Paul, que conecta a las Ciudades Gemelas.

Tener acceso al transporte público puede ser increíblemente útil para quienes no tienen acceso a un auto, no tienen una licencia o no pueden manejar un auto. Si descubres que tu condado no ofrece opciones de transporte público, también puedes buscar rutas para caminar, conseguir una bicicleta, oportunidades de viajes compartidos u opciones de tránsito que puedan ser reembolsadas por los empleadores.