Seguro de auto económico en Maine (2022)

Datos de conducción en Maine

Todos los estados tienen requisitos mínimos de seguro y Maine no es una excepción. Además, todos los conductores en Maine deberán visitar su departamento de vehículos de motor, (DMV, por sus siglas en inglés) y es posible que, en algún momento, deban depender del transporte público. Las siguientes secciones desglosan los requisitos mínimos de seguro, los servicios del DMV y las opciones de transporte público en Maine.

Requisitos mínimos de seguro de auto en Maine

El estado de Maine requiere que todos los operadores de vehículos motorizados tengan un comprobante de seguro disponible en el automóvil en todo momento. Los requisitos mínimos del seguro de responsabilidad por lesiones corporales en Maine son:

Responsabilidad por lesiones corporales de $50,000 por persona

Responsabilidad por lesiones corporales $100,000 por accidente

La cobertura de lesiones corporales te protege al pagar las lesiones de cualquier persona a la que dañes en un accidente. Los límites mínimos de cobertura que exige la ley del estado de Maine son $50,000 por la lesión o muerte de una sola persona involucrada en un accidente automovilístico y $100,000 por la lesión o muerte de varias personas.

Los proveedores de seguros enumeran esta cobertura en 50/100, indicando las limitaciones de cada mínimo. En caso de accidente, la cobertura de responsabilidad civil te protege hasta el límite de la póliza. Los daños por encima del límite de la póliza de $100,000 son responsabilidad del asegurado. Los requisitos mínimos del seguro de responsabilidad por daños a la propiedad en Maine son:

Responsabilidad por daños a la propiedad de $ 25,000 por accidente

La cobertura de responsabilidad civil por daños a la propiedad paga cualquier propiedad que se dañe en un accidente. El estado de Maine requiere $25,000 para el seguro mínimo. Verá el mínimo estatal colectivo enumerado en 50/100/25. El 25 se refiere a la responsabilidad por daños a la propiedad. Una vez más, cualquier daño por encima de los $25,000 es tu responsabilidad.

¿Qué sucede si alguien te choca y no tiene seguro o seguro suficiente para pagar sus daños?

Considera que el Instituto de Información de Seguros informa que el 4,5 por ciento o poco menos de uno de cada veinte conductores de Maine no tiene seguro. Es por eso que el estado requiere una cobertura mínima de conductor sin seguro y cobertura de conductor con seguro insuficiente en:

$50,000 por persona

$100,000 por accidente

Las lesiones corporales de automovilistas sin seguro pagan tus gastos médicos si resulta lesionado por un conductor que se da a la fuga o que no tiene seguro.

Las lesiones corporales de automovilistas con seguro insuficiente pagan tus gastos médicos si te golpea alguien que no tiene límites de póliza lo suficientemente altos para cubrir sus costos. La cobertura de pagos médicos, o Med Pay, cubre tus gastos médicos y los de sus pasajeros, independientemente de la culpa. El requisito mínimo estatal para esta cobertura:

$2,000 por persona por accidente

Información del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de Maine

Conocida como el departamento de vehículos motorizados, la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV, por sus siglas en inglés) de Maine tiene 13 sucursales en todo el estado. Si bien la BMV da la bienvenida a personas sin cita previa, requiere citas para exámenes de manejo para obtener una licencia de conducir. Una vez que envíes tu tarjeta de solicitud de prueba práctica a la oficina principal, programarán tu prueba práctica en el lugar más cercano a ti.

La BMV ofrece unidades móviles y socios con AAA para servicios limitados. Si no deseas visitar la BMV en persona, puedes optar por el portal en línea, que te permite saltarte la larga fila de espera. Ofrece servicios como renovar tu licencia de conducir o tarjeta de identificación, solicitar tu registro de manejo, comprar un duplicado de registro o incluso registrarse para votar o como donante de órganos o tejidos.

Transporte público en Maine

Maine, uno de los estados más grandes de Nueva Inglaterra, ofrece transporte público. Conocido como el Programa de Tránsito DOT de Maine, ofrece 20 proveedores de servicios de autobús y se asocia con Casco Bay Lines y el servicio ferroviario de pasajeros de Downeaster, conectando a los residentes y ciudades de Maine entre sí. El programa supervisa las subvenciones federales y el cumplimiento federal para administrar el transporte público.

Tener acceso al transporte público puede ser increíblemente útil para quienes no tienen acceso a un automóvil, o una licencia o no pueden operar un vehículo. Si descubres que tu condado no ofrece opciones de transporte público, también puedes buscar rutas para caminar, conseguir una bicicleta, oportunidades de viajes compartidos u opciones de tránsito que puedan ser reembolsadas por los empleadores.