Seguro de auto económico en Massachusetts (2022)

Datos de conducción en Massachusetts

Cada estado tiene requisitos mínimos de seguro, y Massachusetts no es la excepción. Además, todos los conductores en Massachusetts tendrán que visitar su DMV local (Departamento de Vehículos Motorizados) y es posible que en algún punto necesiten transporte público. Las siguientes secciones desglosan los requisitos mínimos de seguro, los servicios del DMV, y las opciones de transporte público en Massachusetts.

Requisitos mínimos de seguro de auto en Massachusetts

El estado de Massachusetts necesita que todos los operadores de vehículos de motor tengan una prueba de seguro disponible en su auto todo el tiempo.

Los requisitos mínimos de responsabilidad por lesiones físicas en Massachusetts son:

$20,000 de responsabilidad por lesiones físicas por persona

$40,000 de responsabilidad por lesiones físicas por accidente

La cobertura por lesiones físicas te protege pagando por las lesiones de alguien a quien dañaste en un accidente. La cobertura mínima límite en Massachusetts solicitada por la ley estatal es de $20,000 por lesiones o muerte de una sola persona involucrada en un accidente automovilístico y de $40,000 por las lesiones o muerte de múltiples personas.

Los proveedores de seguro enumeran esta cobertura en 20/40, indicando las limitaciones de cada mínimo. En un accidente, la cobertura de responsabilidad te protege hasta el límite de tu póliza. Los daños por encima del límite de la póliza de $40,000 son tu responsabilidad.

Los requisitos mínimos del seguro de responsabilidad por daños a la propiedad en Massachusetts son:

$5,000 de responsabilidad por daños a la propiedad por accidente

La cobertura de responsabilidad por daños a la propiedad paga por cualquier propiedad que hayas dañado en un accidente. El estado de Massachusetts solicita un mínimo de $5,000. Verás que el mínimo colectivo está enlistado como 20/40/5. El 5 se refiere a la responsabilidad por daños a la propiedad. Nuevamente, cualquier daño que esté por encima de los $5,000 es tu responsabilidad.

$8,000 de protección contra lesiones personales (PIP, por sus siglas en inglés) por persona y por accidente

Massachusetts es un estado sin culpa, así que la protección por daños personales (también llamada Sin Culpa) es una cobertura obligatoria para todos los conductores.

La PIP de Massachusetts te cubre a ti, a tu familia directa y a los pasajeros por pérdidas económicas, gastos médicos e indemnizaciones por muerte, independientemente de la culpa. El estado establece $8,000 como el mínimo de cobertura requerido.

¿Qué pasa si un conductor sin seguro choca contigo? El estado solicita una cobertura de automovilista sin seguro:

$20,000 por automovilista sin seguro corporal por persona

$40,000 por automovilista sin seguro corporal por accidente

Las lesiones corporales de los automovilistas sin seguro pagan tus gastos médicos si te ha herido un conductor que se dio a la fuga o alguien que no tiene seguro.

Información del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de Massachusetts

El DMV, o Departamento de Vehículos Motorizados, de Massachusetts ofrece servicios útiles para conductores experimentados y nuevos. Aquí, los conductores pueden renovar o cancelar su registro, renovar sus licencias, pagar una citación o una multa de estacionamiento, cambiar su dirección o verificar el estado de su registro. El DMV es también donde nuevos o potenciales conductores pueden ir a programar un examen de manejo para conseguir su licencia.

Los DMV (también conocidos como RMV, Registro de Vehículos Motorizados) tienen muchas ubicaciones en Massachusetts. Los conductores pueden elegir entre ir sin cita o programar una si quieren ir en persona. El portal en línea también permite a los conductores realizar cerca de 40 transacciones. Si eres nuevo en el estado, puedes registrar tu vehículo aquí con una prueba de tu seguro y de propiedad.

Transporte público en Massachusetts

Si no tienes acceso a un coche o licencia, o no puedes conducir un vehículo, tienes suerte porque en Massachusetts hay acceso al transporte público. A pesar de ser un estado más pequeño, Boston es las principales áreas metropolitanas en Estados Unidos y ofrece opciones de transporte público para quienes no manejen o elijan no hacerlo. Está a cargo de la Autoridad de Transporte de la Bahía en Massachusetts o, por sus siglas en inglés, MBTA.

Utilizar el MBTA significa ser capaz de moverse por Massachusetts sin licencia. Una característica del tren de cercanías, el cual conecta con varias ciudades a lo largo de Massachusetts entre sí, incluyendo el Greater Boston Area. También incluye un amplio metro, por la superficie, un sistema de autobuses con estaciones extendidas a lo largo de Boston, Cambridge y sus alrededores.