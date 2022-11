Seguro de auto económico en New Jersey (2022)

Datos de conducción en New Jersey

Todos los estados tienen requisitos mínimos de seguro y New Jersey no es una excepción. Además, todos los conductores en New Jersey tendrán que visitar su Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) local y es posible que en algún momento deban depender del transporte público. Las siguientes secciones desglosan los requisitos mínimos de seguro, los servicios del DMV y las opciones de transporte público en New Jersey.

Requisitos mínimos de seguro de auto en New Jersey

New Jersey requiere que todos los conductores compren una póliza de seguro básica o estándar. El límite básico de responsabilidad de la póliza es el siguiente:

$5,000 de responsabilidad por daños a la propiedad por accidente

Los límites de responsabilidad de la póliza estándar son los siguientes:

$15,000 de seguro de responsabilidad por lesiones corporales por persona, por accidente

$30,000 de responsabilidad por lesiones corporales para múltiples personas lesionadas por accidente

$5,000 de responsabilidad por daños a la propiedad por accidente

Información del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de New Jersey

El Departamento de Vehículos Motorizados de New Jersey ofrece varios servicios en línea, incluidas las renovaciones de registros y licencias de conducir. Si necesitas titular tu vehículo, obtener tu primera licencia o completar otro servicio en persona, también hay más de 70 oficinas locales en todo el estado que pueden atenderte.

Transporte público en New Jersey

NJ Transit opera trenes, autobuses y trenes ligeros, mismos que llegan a la mayor parte del estado. El transporte público es una opción más popular en New Jersey que en muchos otros estados, con alrededor del 12 por ciento de los residentes estatales usando el sistema de tránsito para ir al trabajo. Aún así, muchos residentes confían en sus vehículos y necesitarán una póliza de seguro de auto para mantenerse legales en la carretera.