Aseguranzas de carros baratas en Philadelphia, PA (agosto de 2022)

Tienes que pagar la prima de tu seguro de manera oportuna o tu aseguradora puede cancelar tu cobertura. Si eso sucede y no tienes seguro, esto se llama un lapso de cobertura. En Philadelphia, las aseguradoras están obligadas por ley a notificar a PennDot (Departamento de Transporte de Pennsylvania) si cancelan tu seguro. Después de 31 días, si no te has encargado de obtener un nuevo seguro de auto y no se lo comunicaste a PennDot, tus privilegios de registro de vehículos se suspenden durante tres meses y se te cobrará una tarifa para restablecerlos.