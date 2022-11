Seguro de auto económico en Illinois (2022)

Tarifas de seguro de auto en Illinois por historial de accidentes y manejo

Varios factores tienen efecto sobre las tasas de seguros de los automóviles. Uno de los más importantes es el historial de conducción. Los buenos conductores a menudo pagan las primas de seguro de automóvil más bajas. Si tu perfil de conductor incluye un accidente con culpa, una multa por exceso de velocidad o DUI (conducción bajo efectos del alcohol o drogas), las tarifas de tu seguro de automóvil pueden aumentar en cientos o incluso miles de dólares por año.

Seguro de auto barato para buenos conductores en Illinois

Para obtener un seguro de auto barato en el estado de Illinois, debes ser un buen conductor. En otras palabras, debes tener un historial de manejo limpio que no tenga manchas de accidentes, multas u otras infracciones. Los buenos conductores tienden a pagar menos por sus pólizas que las personas con malos antecedentes de conducción. También tienen menos problemas a la hora de renovar su póliza.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio USH&C $45 Metromile $77 Mile Auto $87 Kemper Specialty $92 National General $95 Progressive $100 SafeAuto $101 Travelers $106 Clearcover $117 Direct Auto $122

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Seguro de auto barato para conductores con DUI (conducción bajo los efectos del alcohol o drogas) en Illinois

Si has sido condenado por un DUI (conducir en estado de ebriedad), es probable que tu compañía de seguros aumente sus tarifas. Pero todavía hay formas de encontrar un seguro de auto barato para conductores con un DUI. Habla con varios agentes y compara precios. Consulta Kemper Preferred, Progressive, National General, Kemper Specialty y Mile Auto: todos tienen cotizaciones mensuales promedio menores a $100.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Kemper Preferred $63 Progressive $79 National General $89 Kemper Specialty $96 Mile Auto $99 Direct Auto $119 GAINSCO $121 First Chicago $127 Travelers $139 Elephant $143

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Seguro SR-22 en Illinois

Si has tenido una condena por DUI, conducción imprudente o accidente sin seguro, es posible que necesites un seguro SR-22. No es un tipo real de cobertura, sino un formulario que presentas en tu estado. Este demuestra que tu seguro de automóvil cumple con los límites mínimos de cobertura del estado, y puedes encontrar pólizas con varios proveedores de seguros en Illinois. Los siguientes proveedores de seguros ofrecen SR-22 en el estado de Illinois:

Seguro de auto económico para conductores con un accidente con culpa en Illinois

Si alguna vez has causado un accidente, es probable que las tarifas de tu seguro de automóvil hayan aumentado. Una forma de obtener un seguro de auto barato si has tenido un accidente en el que tuviste la culpa es comparar precios y encontrar una nueva compañía que no considere tanto los errores del pasado. Algunas opciones más accesibles incluyen Foremost GroupSelect, Metromile, Progressive y SafeAuto, con tarifas desde $79 a $115.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Foremost GroupSelect $79 Metromile $92 Progressive $101 SafeAuto $115 Mile Auto $116 Travelers $122 National General $135 Kemper Specialty $137 GAINSCO $145 Kemper Preferred $156

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Seguro de auto económico para conductores con multas por exceso de velocidad en Illinois

Si has sido condenado por una multa por exceso de velocidad, es importante saber cómo podría afectar tus primas de seguro de automóvil; por lo general, el costo de tu seguro aumentará. Para los conductores de Illinois, el seguro de auto más barato, si tienen una multa por exceso de velocidad, es Mile Auto, con un promedio de $110 por mes. Metromile, Kemper Specialty y SafeAuto también cuestan menos de $120.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Mile Auto $110 Metromile $112 Kemper Specialty $118 SafeAuto $119 Progressive $120 National General $126 Travelers $135 Clearcover $137 Kemper Preferred $142 GAINSCO $146

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.