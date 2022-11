Seguro de viajes compartidos en Illinois: cotizaciones, descuentos para 2022

Leyes de Illinois sobre requisitos de seguro de viajes compartidos

En Illinois, los conductores de viajes compartidos deben comprar una póliza con límites más altos que el mínimo estatal. Por ley, los conductores de Uber y Lyft deben tener:

$50,000 por persona en cobertura de responsabilidad por lesiones corporales

$100,000 por incidente en cobertura de responsabilidad por lesiones corporales

$25,000 por incidente en cobertura de responsabilidad por daños a la propiedad

Las compañías de viajes compartidos también están obligadas a proporcionar esas mismas coberturas en caso de que no se aplique la política del conductor de la TNC. Una vez que un conductor acepta una solicitud de viaje, la TNC también debe cubrir:

$1 millón en cobertura de responsabilidad de terceros

$50,000 en cobertura de automovilista sin seguro

También es importante recordar que las aseguradoras no están obligadas a cubrir accidentes que ocurran durante el uso comercial del vehículo, a menos que tengas una póliza comercial. Además, si no informas a tu aseguradora de tus actividades de viajes compartidos y descubres que has estado conduciendo para una TNC, pueden cancelar tu póliza.

Si no tienes un seguro comercial, busca aseguradoras de autos que brinden un endoso de viajes compartidos como complemento a tu póliza personal. Esto puede extender tu cobertura personal a tus actividades de viajes compartidos.