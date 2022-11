Cotizaciones de seguros de autos baratos en Elgin, Illinois (2022)

Requisitos mínimos de seguro de auto en Illinois

Los conductores de Illinois deben mantener una copia de su tarjeta de seguro en su vehículo en todo momento.Si te detienen y no puedes proporcionar prueba de tu seguro, se te pedirá que proporciones esa prueba en un tribunal. Y te enfrentarás a una multa de $100. Existen varios requisitos de seguro importantes para la cobertura mínima de los conductores de Illinois:

Cobertura de lesiones corporales por persona/por accidente: $25,000 / $50,000

Cobertura de responsabilidad por daños a la propiedad: $20,000

Lesiones corporales de automovilistas sin seguro: $20,000/$40,000

Daños a la propiedad del motorista sin seguro: $15,000 con un deducible de $250

Cobertura de motorista con seguro insuficiente: $25,000/$50,000

La cobertura del seguro de responsabilidad civil no es negociable. Sin embargo, puedes rechazar la cobertura de motorista sin seguro si así lo deseas. Deberás hacerlo por escrito. Por supuesto, no te recomendamos hacerlo, especialmente porque se estima que el 13.7% de los conductores de Illinois no tienen seguro.

Otras coberturas opcionales para tu póliza de automóvil incluyen, por supuesto, completa y choque. La cobertura completa cubre “actos de Dios” y cosas fuera del control de una persona, como incendios o inundaciones, pero no cubre gastos médicos/daños de automóviles debido a una colisión.

La cobertura de choque cubre daños a objetos y vehículos como resultado de un choque independientemente de la culpa, incluidos los accidentes de atropello y fuga, pero no cubre los daños debidos a “actos de Dios”.