El mejor seguro de viajes compartidos en New York: cotizaciones, descuentos 2022

Leyes de New York sobre requisitos de seguro de viajes compartidos

Las cosas funcionan un poco diferente en la ciudad de New York que en el resto del estado de New York. Los viajes de Uber y Lyft en New York están regulados por la Comisión de Taxis y Limusinas, por lo que todos los conductores de viajes compartidos de New York deben tener una póliza de seguro de auto comercial y placas de una TLC.

Si conduces para una TNC fuera de la ciudad de New York, solo necesitarás tener una póliza de seguro de auto que cumpla con los requisitos mínimos del estado, que incluyen protección contra lesiones personales, seguro de responsabilidad civil por lesiones corporales y cobertura de automovilistas sin seguro. Los conductores de viajes compartidos no están obligados a tener una póliza de seguro de viajes compartidos en el estado de New York.

Sin embargo, ten en cuenta que mentirle a tu aseguradora sobre el uso comercial de tu vehículo constituye un fraude de seguro. Y si tu aseguradora descubre que presentaste un reclamo por daños sufridos durante las actividades de viajes compartidos, no cubrirá ningún reclamo por incidentes que ocurran mientras conduces hacia el trabajo. Es por eso que los conductores de servicios de viajes compartidos deben considerar seriamente un endoso de viajes compartidos o una política comercial.