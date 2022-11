Cotizaciones de seguro de auto barato en Brooklyn, NY (2022)

Requisitos mínimos de seguro de auto en Brooklyn

Los requisitos mínimos de cobertura de responsabilidad en New York son:

$25,000 de responsabilidad por lesiones corporales por persona

$50,000 de responsabilidad por lesiones corporales por accidentes

La cobertura de responsabilidad por lesiones corporales te protege al pagar las lesiones de cualquier persona a la que dañes en un accidente. Los límites de la cobertura mínima que exige la ley del estado de New York son de $25,000 por la lesión o muerte de una persona en un accidente automovilístico y $50,000 por lesiones o muerte de múltiples personas.

Las aseguradoras enlistan esta cobertura como 25/50, indicando las limitaciones de cada uno. En un accidente, la cobertura de responsabilidad te protege hasta el límite de la póliza. Los daños por encima del límite de $50,000 de la póliza corren por tu cuenta.

La requisitos mínimos del seguro de responsabilidad por daños a la propiedad en New York son:

$10,000 de responsabilidad por daños a la propiedad por accidente

La cobertura de responsabilidad por daños a la propiedad paga por cualquier propiedad que dañes en un accidente. El estado de New York requiere una cobertura mínima de $10,000. Verás el colectivo estatal enumerado como 25/50/10. El segundo 10 se refiere a la responsabilidad por daño a la propiedad. Una vez más, cualquier daño por encima de los $10,000 debes pagarlos tú.

$50,000 de protección contra lesiones personales (PIP, por sus siglas en inglés) por persona y por accidente.

New York es un estado “sin culpa”, por lo que la protección contra lesiones personales (también llamado seguro de no responsabilidad) es una cobertura obligatoria para todos los conductores. El PIP en New York te protege a ti, a tu familia inmediata y a tus pasajeros por pérdidas económicas, costos médicos e indemnizaciones por fallecimiento, independientemente de quien sea la culpa. El estado requiere que el mínimo sea de $50,000.

¿Qué pasa si un conductor choca contigo y no está asegurado o tiene seguro insuficiente para pagar por sus daños? El estado requiere una cobertura de automovilista sin seguro o con seguro insuficiente:

$25,000 para automovilista sin seguro o con seguro insuficiente por persona

$50,000 para automovilista sin seguro o con seguro insuficiente por accidente

Los automovilistas con lesiones corporales y sin seguro pagan por sus gastos médicos si resultan lesionados por un conductor que se da a la fuga o que no tiene seguro.

Los automovilistas con seguro insuficiente y lesiones corporales pagan por tus gastos médicos si te golpea alguien que no tiene los suficientes límites en su póliza para cubrir tus costos.