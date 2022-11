Mejores compañías para seguro GAP en New York

No todas las aseguradoras en New York ofrecen un seguro de brecha, y algunos proveedores ofrecen tarifas más económicas en general para los conductores que alquilan que otros. A continuación, encontrarás los principales proveedores de seguros de brecha en New York, junto con las primas promedio que los conductores que alquilan pagan por una póliza.

Compañía de seguros Prima mensual para autos alquilados en New York Travelers $208 Plymouth Rock $261 Midvale $295 Progressive $309 Liberty Mutual $479

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

