Seguro de viajes compartidos en New Jersey: cotizaciones, descuentos 2022

Cómo funciona el seguro de viajes compartidos

Los conductores a menudo asumen que si tiene un automóvil, puede comenzar a ofrecer viajes y su póliza de seguro de automóvil personal los cubrirá. En verdad, tu póliza personal solo te cubre parte del tiempo. La póliza comercial de la compañía de viajes compartidos, a menudo conocida como seguro de Uber o seguro de Lyft, solo te cubre durante una parte del viaje, dejando brechas de cobertura peligrosas en el medio, donde es posible que solo tengas una cobertura de responsabilidad mínima que te proteja.

La conducción de viajes compartidos generalmente se divide en "períodos" que tienen diferentes requisitos y responsabilidades para recibir cobertura. Esto es lo que necesitas saber sobre qué seguro contratar para cada período.

Período 0: fuera de línea

Si estás conduciendo por tu cuenta en tu vehículo personal y no has iniciado sesión en una aplicación de viaje compartido, tu seguro personal es responsable de cubrir los daños que causes si tienes un accidente con culpa. Tu seguro de viaje compartido no se aplica en esta situación.

Período 1: conectado, esperando a un pasajero

El período en el que estás conectado pero sigues esperando la solicitud de un pasajero es un período sin cobertura común que puede causarte muchos problemas si te ves involucrado en un accidente. Esto se debe a que tu seguro personal te considera como trabajador de una compañía de viajes compartidos, mientras que es posible que la compañía de viajes compartidos no te cubra porque no estás transportando (o de camino a transportar) a un pasajero.

Algunas compañías de viajes compartidos brindan un seguro de responsabilidad civil básico para cubrir este período de brecha, pero a menudo no cubre los daños al conductor o al automóvil del conductor. Solo cubrirá las facturas médicas o los daños a la propiedad que hayas causado a otras personas involucradas en el accidente.

La ley de New Jersey requiere que el conductor o la compañía de viajes compartidos mantengan un seguro de auto primario que brinde esta cantidad de cobertura para este período:

Seguro primario de responsabilidad civil para automóviles con límite de cobertura de al menos $50,000 por muerte o lesiones corporales por persona, $100,000 por muerte o lesiones corporales por incidente y $25,000 por daños a la propiedad.

Beneficios primarios de protección contra lesiones personales.

Cobertura de automovilista sin seguro o con seguro insuficiente.

Período 2: en camino a transportar un pasajero

Cuando hayas aceptado la solicitud de viaje de un pasajero y estés en camino para recogerlo, deberías poder apoyarte en la cobertura total de tu compañía de viajes compartidos si estás involucrado en un accidente. Esto generalmente incluye:

Cobertura de responsabilidad civil de terceros: esta parte de tu póliza cubre lesiones corporales o daños que causes a tus pasajeros, otros conductores, peatones o propiedad.

Cobertura de conductor sin seguro o con seguro insuficiente: tú y cualquier persona en tu vehículo están protegidos en caso de que un conductor sin seguro o con seguro insuficiente provoque un accidente y estés involucrado en él.

Cobertura contingente y cobertura completa: ¿Tienes cobertura completa y de choque en tu póliza de seguro personal? Si es así, tanto Uber como Lyft igualarán esa cobertura mientras conduces para ellos. Ambas compañías requieren que cumplas con los deducibles antes de que entre en vigor esta cobertura.

Cuando un conductor proporciona un viaje, New Jersey requiere límites mínimos de cobertura de la póliza que incluyen:

Seguro primario de responsabilidad civil para automóviles con al menos $1.5 millones por muerte, lesiones corporales y daños a la propiedad.

Seguro primario de automóvil para pagos médicos que cubra al menos $10,000 por persona por incidente.

Al menos $1.5 millones en cobertura de automovilistas sin seguro o con seguro insuficiente.

Período 3: proporcionando el viaje

Debes tener la misma cobertura que tienes durante el período 2. Tanto Uber como Lyft brindan cobertura de responsabilidad civil, para automovilistas sin seguro o con seguro insuficiente, y cobertura completa y de choque.

No tener un seguro de viajes compartidos puede ser riesgoso porque tu póliza de automóvil personal no cubrirá tus reclamos mientras estés trabajando para una compañía de viajes compartidos. De hecho, si no informas tus actividades de viaje compartido, corres el riesgo de perder tu seguro de automóvil personal por completo.

Afortunadamente, existen muchas opciones para los proveedores de seguros de viajes compartidos o un endoso de viajes compartidos como complemento de tu seguro personal. Por ejemplo, la popular aseguradora de New Jersey, Plymouth Rock, ofrece dos seguros para viajes compartidos; la versión básica te cubre mientras estás conectado y esperando una solicitud de viaje, mientras que la versión mejorada agrega cobertura adicional por el tiempo que conduces para recoger a un pasajero, te detienes para recogerlo y conduces hasta el destino.

