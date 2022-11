Aseguranzas de carros baratas en Tampa, FL (agosto de 2022)

Cada estado determina las leyes de seguros de autos. La protección contra lesiones personales (PIP, por sus siglas en inglés), es un tipo de seguro requerido por el estado de Florida. Otros estados que requieren este tipo de protección incluyen Delaware, Hawaii, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, North Dakota, Oregon, Pennsylvania y Utah. Debido a que Florida es un estado sin culpabilidad (lo que significa que, independientemente de quién tenga la culpa del accidente, los reclamos por lesiones las paga tu propia aseguradora), el seguro PIP proporciona una cantidad mínima de seguro que el estado ha decidido que es adecuada (en promedio) para pagar las facturas médicas de alguien. PIP no paga los daños a la propiedad y son responsabilidad de la persona culpable. El PIP mínimo requerido por el estado de Florida es de $10,000, pero actúa rápidamente con tu PIP si tienes un accidente. La ley de Florida establece que tienes 14 días a partir de la fecha del accidente para usar tus beneficios de PIP o perderás tu derecho a ellos, sin excepciones.