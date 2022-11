En los Estados Unidos, es ilegal manejar un vehículo sin una licencia y seguro de auto.

Cada estado en EE.UU. tiene diferentes leyes respecto a los límites de cobertura, así que ponerte detrás del volante como conductor internacional puede parecer abrumador.

Como portador de una visa, el costo de tu seguro de auto será mayor al promedio de un ciudadano estadounidense porque no tienes un historial de manejo en Estados Unidos o informe de crédito. Estos dos registros son usados por compañías aseguradoras para determinar cuánto riesgo tienes en las calles y si les costará o no una gran cantidad de dinero cubrirte. ¡Pero no dejes que esto te impida usar un permiso internacional para conducir (IDP, por sus siglas en inglés)! Hay muchas maneras de ahorrar en un seguro de auto para que tengas disponible más tiempo y dinero durante tu visita.