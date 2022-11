Seguro de auto sin buró de crédito: ¿qué compañías de seguros de autos no verifican tu informe de crédito?

Mejores aseguradoras de autos sin buró de crédito

Algunas compañías de seguros de autos ofrecen extensión de cobertura sin un informe de crédito. Aún así, en muchos casos, las pólizas son tan caras que no son mejores que obtener una póliza con un informe de crédito de una aseguradora normal, aún si tienes un mal crédito. Incluso si hay una compañía de seguros de autos de este tipo en tu estado, vale la pena verificar sus tarifas y compararlas con otras opciones.

Por ejemplo, los conductores en Pennsylvania y New Jersey pueden consultar el seguro de Cure Auto Insurance, una compañía que vende seguros de autos sin buró de crédito. Igualmente, los conductores en Texas pueden obtener una cotización de Dillo a través de Empower Insurance.

Cuando estés buscando cotizaciones de seguros de autos, hay una forma fácil de saber si la compañía va a verificar tu crédito o no: no te pedirán tu Número de Seguro Social. Las aseguradoras necesitan este número para verificar tu informe de crédito, así que si no te lo piden, estás a salvo.