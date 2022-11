Cotizaciones de seguro de auto barato en Fresno, CA (2022)

Mejor seguro de auto barato en Fresno, CA

El seguro de auto barato, no siempre es el mejor. Asegúrate que la compañía que elijas tenga calificaciones superiores de solidez financiera y una excelente calificación en satisfacción al cliente. Para ahorrarte algo de investigación, hemos revisado una variedad de datos para generar puntajes compuestos de Insurify para las principales compañías de Fresno.

Aseguradoras de auto ICS El puntaje compuesto de Insurify (ICS) es una marca propietaria calculada por nuestro equipo de analistas, que se basa en múltiples factores que reflejan la calidad, la fiabilidad, y la salud financiera de una compañía de seguros. Los factores de entrada a la puntuación se incluyen en el puntaje de A.M. Best, Standard & Poor’s, Moody’s, y Fitch; puntajes de J.D. Power; encuestas de satisfacción de los consumidores de Consumer Reports y de reclamaciones de los consumidores; opiniones de los usuarios sobre la aplicación móvil; y opiniones de los usuarios sobre la compañía. Cotización mensual promedio Clearcover 97 $152 Safeco 86 $170 21st Century 80 $159 Travelers 80 $137

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Puntaje Compuesto de Insurify

La puntuación compuesta de Insurify (ICS, por sus siglas en inglés) es una calificación patentada calculada por un equipo de científicos de datos en Insurify, que sopesa múltiples factores que reflejan la calidad, la confiabilidad y la salud de una compañía de seguros.

Las entradas para el puntaje incluyen calificaciones de solidez financiera, provenientes de A.M. Best, Standard & Poor 's, Moody' s and Fitch; clasificaciones de J.D Power; encuestas de satisfacción al cliente y quejas de los clientes; reseñas de aplicaciones móviles; y reseñas de empresas generadas por los usuarios.