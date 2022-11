Leyes de seguro GAP de California

La ley de California no exige un seguro de auto GAP. Es una póliza de seguro de automóvil opcional que puedes elegir agregar a tu cobertura total. Sin embargo, si estás alquilando tu automóvil, algunos prestamistas pueden requerir un seguro GAP. Es legal que los prestamistas exijan un seguro GAP como parte de tu acuerdo en California.

Es importante saber que algunos concesionarios de automóviles pueden tratar de decirte que debes obtener un seguro GAP con ellos, lo cual no es exacto. Si esto sucede, recuerda que tienes el derecho legal de decir que no y usar una herramienta de comparación de seguros de autos como Insurify para encontrar un seguro de auto GAP accesible que te brinde la protección que necesitas o optar por no participar. También debes revisar siempre tu documentación para asegurarte de que aún no tienes un seguro GAP incluido en tu plan.