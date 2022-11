Cotizaciones de seguros de auto baratos en Riverside, CA (2022)

Mejor seguro de auto barato en Riverside, CA

Si bien, las tarifas son un factor muy importante cuando escoges una aseguradora, también debes considerar la reputación de cada compañía y así poder encontrar el mejor y más barato seguro de auto, accesible para ti. Es por eso que Insurify ha evaluado una gran variedad de datos relacionados a satisfacción al cliente, fuerza financiera y más para generar el Puntaje Compuesto de Insurify (ICS, por sus siglas en inglés).

Un puntaje alto significa una gran calidad en los servicios de seguro. Una vez que tengas tus cotizaciones de seguros de autos de Insurify, puedes comparar las compañías con las primas de seguros más baratas, en nuestro ranking de las mejores aseguradoras de autos a continuación. Esto te ayudará a tomar una decisión informada acerca de las mejores proveedoras de seguros de auto para ti.

Aseguradoras de auto ICS El puntaje compuesto de Insurify (ICS) es una marca propietaria calculada por nuestro equipo de analistas, que se basa en múltiples factores que reflejan la calidad, la fiabilidad, y la salud financiera de una compañía de seguros. Los factores de entrada a la puntuación se incluyen en el puntaje de A.M. Best, Standard & Poor’s, Moody’s, y Fitch; puntajes de J.D. Power; encuestas de satisfacción de los consumidores de Consumer Reports y de reclamaciones de los consumidores; opiniones de los usuarios sobre la aplicación móvil; y opiniones de los usuarios sobre la compañ ía. Cotización mensual promedio Clearcover 97 $170 Safeco 86 $191 Travelers 80 $150 21st Century 80 $163 Progressive Not Rated $156

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Puntaje Compuesto de Insurify

El Puntaje Compuesto de Insurify (ICS, por sus siglas en inglés) es una calificación patentada, calculada por un equipo de científicos de datos de Insurify, quienes consideran múltiples factores que reflejan la calidad, confiabilidad y sanidad de las aseguradoras.

Las entradas para el puntaje incluyen calificaciones sólidas de A.M. Best, Standard & Poor’s, Moody’s, and Fitch; clasificaciones de J.D. Power; reportes de satisfacción y quejas de los clientes de Consumer Reports; reseñas de aplicaciones móviles y reportes de empresas generadas por sus clientes.