Seguro de auto económico en North Dakota (2022)

Tarifas de seguro de auto en North Dakota por historial de accidentes y manejo

Tu historial de manejo puede costarte más cuando se trata de tus tarifas de seguro de auto. Ese pequeño choque que tuviste la semana pasada y la multa por exceso de velocidad del año pasado, hacen tu seguro de auto más caro. Cualquier infracción aumenta tus tarifas. Sigue leyendo para encontrar las tarifas promedio de las opciones de seguros de auto más baratos para conductores con varias o sin infracciones.

Ver más: Seguro de auto de mal historial de manejo

Seguro de auto barato para buenos conductores en North Dakota

Definitivamente todos hemos estado en el auto con un mal conductor (tal vez tu has sido ese conductor), pero ¿qué quiere decir ser un buen conductor? Para ser un buen conductor, debes haber tenido cero accidentes o infracciones en los últimos 3 a 5 años. Para aquellos con un historial impecable, vale la pena conducir con cuidado. Mira los seguros de auto más baratos a continuación.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio State Auto $97 Midvale Home & Auto $102 Acuity $106 Nationwide $139 Safeco $145 The General $151

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Seguro de auto barato para conductores con DUI (conducción bajo los efectos del alcohol o drogas) en North Dakota

Un cargo por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI, por sus siglas en inglés) en tu historial, puede impactar seriamente tu seguro de auto, aumentándolo hasta en un 40 por ciento. Las compañías de seguros podrían incluso cancelar tu seguro de auto una vez que obtengas un cargo por DUI en tu historial, y tal vez no puedas encontrar una compañía de seguro dispuesta a asegurarte, ya que un cargo por DUI te marca como un “conductor de alto riesgo”.

Un cargo por DUI puede mantenerse en tu historial desde dos hasta cinco años, o incluso más, esto significa que tus tarifas de seguro de auto pueden mantenerse altas mucho tiempo después de la infracción. Si tienes un cargo por DUI, puede ser difícil asegurar tu auto, pero aún hay compañías que ofrecen opciones de seguros de auto más baratos.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio The General $159 Midvale Home & Auto $159 Safeco $208 Nationwide $344

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Ver más: Seguro SR-22

Seguro SR-22 en North Dakota

Un SR-22 es un formulario, que tu compañía de seguros debe presentar ante el estado, que prueba la responsabilidad financiera durante al menos un año si has cometido ciertas infracciones, tal como conducir bajo la influencia. No todos los estados requieren un SR-22, pero North Dakota si lo requiere. La prueba requerida puede ser un seguro de responsabilidad civil, un comprobante de depósito que equivale al monto de los daños si hubo un accidente o una fianza en efectivo de $25,000. No todas las compañías de seguro ofrecen SR-22s, pero hemos enlistado las que sí lo hacen en North Dakota.

Seguro de auto económico para conductores con un accidente con culpa en North Dakota

En la mayoría de los casos, y con la mayoría de aseguradores, ser culpable de un accidente aumenta tus tarifas de seguros de auto. Algunas compañías de seguros aumentan sus tarifas más del 50 por ciento para quienes tienen la culpa de un accidente en su historial. Para quienes han sido culpables de accidentes de auto, vea las opciones menos costosas en North Dakota a continuación.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Midvale Home & Auto $174 The General $179 Acuity $208 Nationwide $213 Safeco $223 State Auto $224

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Ver más: Seguranza de carro sin licencia

Seguro de auto económico para conductores con multas por exceso de velocidad en North Dakota

No solo es extremadamente peligroso, el exceso de velocidad aumenta tus tarifas de seguro. Las infracciones por exceso de velocidad aumentan la cantidad que pagarás mensualmente por tu seguro de auto; y a menudo, cuantas más multas recibas, más aumentará tu tarifa mensual. Si tienes una multa por exceso de velocidad (o varias), tenemos las tarifas más baratas para ti.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Acuity $161 Midvale Home & Auto $161 State Auto $204 Nationwide $205 The General $214 Safeco $220

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.