Compara seguros de auto temporales: cotizaciones y descuentos para 2022

Consejos para un seguro de auto temporal más barato

Ya estás pagando un poco más para obtener una póliza de seguro de auto a corto plazo. Así que presta atención a estas pautas para tratar de reducir el costo:

Ve lo que cubre su póliza existente

Lo primero es lo primero: pregúntale a tu agente de seguros qué cubre tu póliza de seguro de auto actual; ¡es posible que no necesites un seguro de auto a corto plazo para empezar! Pero si no tienes ninguna cobertura de responsabilidad civil, definitivamente necesitarás una póliza de seguro de auto a corto plazo para salir a la carretera.

Considera un seguro de auto para no propietarios

Si buscas una alternativa al seguro de auto a corto plazo, una póliza de no propietario no es adecuada para incrementos de tiempo muy cortos. Pero si vas a necesitar cobertura de seguro para un auto que no es tuyo, puedes comprar una póliza de no propietario en incrementos de seis meses de grandes aseguradoras y cancelar después de algunos meses sin penalización. Es más barato que la cobertura estándar o el seguro de auto de cobertura total.

Paquete con otras pólizas de seguro

Si tienes una póliza de seguro para inquilinos o propietarios de viviendas, pueden reducir todas sus primas de seguro combinándolas. Puede ser complicado hacer que esto suceda, pero si optas por una póliza de no propietario y trabajas con una aseguradora más grande para tu póliza existente, aún podrías mantener tus descuentos por paquetes.

Encuentra el deducible correcto

Lo más probable es que superes esta póliza de seguro de auto de menos de seis meses sin reclamos. Por lo tanto, sería prudente optar por un deducible alto, lo que podría reducir la tasa general de tu seguro de auto temporal. Esto se aplica si estás comprando cobertura completa y/o cobertura de choque para el automóvil que conduces por un período corto.

Compara precios de seguros de auto

Las empresas más grandes como Progressive, GEICO y State Farm no ofrecen seguro de auto temporal. Así que tendrás que buscar la compañía adecuada. No hay mejor manera de encontrar las cotizaciones más bajas para seguros de autos que Insurify, que te brinda cotizaciones personalizadas de las mejores aseguradoras, sin importar qué tipo de plan de seguro estés buscando.

