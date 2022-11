El mejor seguro de viajes compartidos para renta: cotizaciones, descuentos para 2022

Opciones de alquiler de autos de viaje compartido/entrega

Si deseas rentar un auto para conducir para obtener ingresos, tienes varias opciones de alquiler de autos para viajes compartidos, que incluyen los programas a continuación, entre otros. Muchos de estos ofrecen seguros con sus alquileres, pero asegúrate de comprender completamente tu contrato de alquiler. No querrás que te atrapen sin seguro o con seguro insuficiente después de un accidente; podría arruinar tus finanzas.

Programa Lyft Express Drive

El servicio de alquiler de Lyft se asocia con Avis, Hertz y Flexdrive. Un beneficio único es que los conductores de Lyft que alquilan automóviles a través de Flexdrive pueden usar el automóvil para trabajar en otras aplicaciones de viajes compartidos y servicios de entrega, como Instacart y Postmates. El seguro está incluido en los alquileres, pero es probable que no cubra los incidentes o daños que ocurran mientras estás trabajando para otra empresa.

Alquileres de Uber

Uber se asocia con varias empresas para ofrecer opciones flexibles a quienes rentan autos. La inscripción es relativamente rápida y no hay contratos a largo plazo. Los conductores de Uber pueden alquilar por intervalos por hora, semana o mes. Hay un bajo costo de entrada, pero asegúrate de leer la letra pequeña cuidadosamente para no incurrir en multas. Y no puedes conducir para otros servicios de transporte compartido o de entrega, como Doordash.

Getaround

Getaround es un programa de alquiler de vehículos entre personas solo para conductores de Uber. Puedes reservar autos por horas, días o semanas. Para ahorrarles a todas las partes la tarea de recoger y dejar en persona, Getaround ha creado un sistema para que los inquilinos accedan al automóvil a través de un teléfono inteligente. Actualmente, el programa solo está disponible en unas 10 ciudades de EE. UU.

Hyrecar

Otro programa de intercambio de automóviles entre personas, Hyrecar permite a los propietarios de automóviles de todo el país alquilar sus automóviles personales para los trabajadores de todo tipo, no solo para los conductores de Uber. No hay compromisos a largo plazo y el seguro de Hyrecar está incluido con cada alquiler. Los conductores seleccionan su vehículo a través de un mercado en línea y recogen su auto directamente del propietario.

RideShare Rental

Esta empresa reclama un proceso de aprobación rápido y no requiere contratos a largo plazo. El seguro y las millas ilimitadas están incluidos con cada alquiler. En este momento, el programa está disponible en Los Angeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Chicago, North Haven, New Jersey, Connecticut y Miami.

Kinto

Los conductores de Uber y algunos servicios de entrega aprobados pueden alquilar Toyotas híbridos y de bajo consumo de esta empresa. Los alquileres incluyen seguro, asistencia en la carretera, kilometraje ilimitado y recogida sin contacto. Kinto se asocia con concesionarios de automóviles y operadores de flotas para obtener sus vehículos. El plazo de aprobación para los conductores de Uber suele ser de cinco días hábiles.