Seguro de viaje compartido: las 10 mejores aseguradoras de auto para conductores de Uber y Lyft (2022)

Descripción de la cobertura: la póliza Allstate Ride for Hire no te cubre cuando cierras la sesión de tu aplicación de viaje compartido, por lo que no reemplaza tu póliza de seguro de auto personal. En cambio, es una brecha de cobertura deducible de hasta $2,500 mientras conduces para una empresa de viajes compartidos como Uber o Lyft.