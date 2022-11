¿Cuándo necesitas una póliza a corto plazo?

Hay varias situaciones en las que podrías necesitar un seguro de auto temporal que cubra a un auto por un solo día. Estos son algunos de los más comunes.

Pedir prestado un auto

¿Vas a conducir el auto de un amigo por un día? Llama al proveedor del propietario del auto y pregúntale si pueden hacer que su seguro te cubra ese día. La mayoría de las pólizas de seguro están escritas para el automóvil, no para el conductor, por lo que probablemente podrás obtener cobertura.

Si conduces habitualmente autos que no son tuyos, el seguro de auto para no propietarios es otra buena opción. La cobertura de responsabilidad civil te seguirá a ti en lugar de al auto, por lo que siempre estarás cubierto. Sin embargo, debes saber que una póliza de no propietario, por lo general, sólo se considera una cobertura secundaria. Se activa si la póliza del propietario del auto no tiene límites de cobertura lo suficientemente altos para cubrir los daños.

Asegurar un auto rentado

Llama a la compañía de alquiler de autos y pregunta si el seguro de auto del vehículo te cubre. De lo contrario, generalmente puedes comprar una póliza de seguro de auto de alquiler temporal a través de la compañía de alquiler.

Sacar un auto guardado

¿Vas a manejar un auto clásico? No necesitas cobertura extendida para vehículos que solo manejas en raras ocasiones. Considera un seguro de auto clásico que cubra el valor total del vehículo.

Otros vehículos que tengas guardados, como autos que has estado construyendo, también pueden estar cubiertos por pólizas de automóviles temporales. Es más fácil hacer esto si el automóvil ya está cubierto por una póliza existente para cosas como vandalismo y robo. Los asegurados pueden simplemente llamar a tu proveedor actual y solicitar una cobertura más completa para el día que conduzcan.

Manejar en raras ocasiones

Una póliza de seguro basada en el uso puede ser mejor si no conduces con mucha frecuencia. Las aseguradoras de autos que ofrecen esta opción te cobran solo los días que conduces el auto. Si eso no es frecuente, puedes ahorrar mucho dinero en tu póliza. Es posible que debas instalar un rastreador en tu auto para calificar para este tipo de descuento.

Prueba de manejo

¿Probando un auto nuevo? Los concesionarios deben tener cobertura completa para todo su inventario, por lo que si tienes un accidente durante una prueba de manejo, sus proveedores de seguros cubrirán los reclamos.

