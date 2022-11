¿Qué es el seguro GAP?

Si tu automóvil es robado o es pérdida total, tu póliza no cubrirá el valor de cuando lo compraste; cubrirá el valor real en efectivo (ACV, por sus siglas en inglés) en el momento del accidente. Sin embargo, aún deberás la cantidad original a tu prestamista. El seguro GAP significa "protección de activos garantizada" y cubre la diferencia entre el ACV y lo que debes en tu vehículo.

El seguro de auto GAP te protege para que no tengas que seguir pagando un automóvil que ya no conduces. Por ejemplo, si financias $20,000 para un vehículo nuevo. En un año, su valor real en efectivo se reduce a $14,000, pero aún debes $18,000. Si tu vehículo es pérdida total o es robado, la cobertura de tu seguro de automóvil te pagará el ACV ($14,000) y aún deberás $4,000 en un automóvil que ya no posees.

El seguro de brecha cubre la diferencia entre el valor real en efectivo de tu automóvil y el saldo de tu préstamo para que puedas comenzar a buscar un vehículo nuevo sin ninguna obligación financiera que te detenga.

