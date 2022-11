Seguro de auto económico en Rhode Island (2022)

Tarifas de seguro de auto en Rhode Island por historial de accidentes y manejo

Junto con las multas e infracciones en tu historial de manejo, como el exceso de velocidad o por manejar bajo el influjo de una sustancia (DUI, por sus siglas en inglés), harán que el costo de tu cobertura de seguro aumente. Del mismo modo, si hay un accidente reciente en donde tuviste la culpa, pagarás tarifas de seguro de auto más altas que alguien con un historial de manejo limpio. Las infracciones tienden a expirar después de cinco años, y algunas aseguradoras pasarán por alto las multas más pequeñas.

Seguro de auto barato para buenos conductores en Rhode Island

Las primas más baratas de seguros de auto más baratos que existen son para los conductores que no tienen DUIs, accidentes, multas por exceso de velocidad o infracciones de cualquier tipo o algunas sanciones menores. Mantener un historial de manejo limpio es una forma segura de obtener un seguro de auto accesible. Revisa estas aseguradoras que ofrecen las cotizaciones más bajas para conductores con un historial de manejo impecable.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Safeco $170 Progressive $233 Midvale Home & Auto $268 Stillwater $279 Nationwide $292 Travelers $300 Liberty Mutual $341

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Seguro de auto barato para conductores con DUI (conducción bajo los efectos del alcohol o drogas) en Rhode Island

Si tienes un DUI sobre ti, debes ser consciente de las numerosas consecuencias y dificultades que esto trae consigo. Y sí, los costos de tu seguro de auto aumentarán con un DUI en tu historial de manejo. Pero eso solo hace que sea más importante encontrar una aseguradora con las mejores cotizaciones para tu situación. Aquí están las cotizaciones de seguros de auto más baratas para conductores con un DUI en Rhode Island:

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Safeco $160 Liberty Mutual $272 Midvale Home & Auto $329 Nationwide $370 Travelers $376

Seguro SR-22 en Rhode Island

En algunos estados, los conductores de alto riesgo que perdieron sus licencias necesitan comprar una póliza especial de seguro llamada SR-22 para poder volver al camino. Su compañía de seguros tiene que notificar al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), para confirmar que su póliza de seguro de auto cumple con los requisitos de la cobertura SR-22. Las pólizas SR-22 tienden a ser más caras que las de un conductor promedio.

A partir del 2018, dejó de exigir y aceptar los certificados SR-22, pero las aseguradoras de la siguiente tabla son perfectas para los conductores no estándar o de alto riesgo, mismos que necesitan una mayor cobertura de responsabilidad.

Seguro de auto económico para conductores con un accidente con culpa en Rhode Island

No hay dudas al respecto: si tienes la culpa en un accidente, el costo promedio de tu seguro de auto aumentará. Pero no te preocupes. Muchos de los conductores de Rhode Island también han causado accidentes, y varias aseguradoras seguirán ofreciendo seguros de auto baratos en Rhode Island incluso si tu historial de manejo no es perfecto. Puedes empezar con esas aseguradoras y sus cotizaciones:

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Safeco $188 Progressive $255 Stillwater $308 Travelers $336 Nationwide $346 Liberty Mutual $387 Midvale Home & Auto $484

Seguro de auto económico para conductores con multas por exceso de velocidad en Rhode Island

Al mismo tiempo, cuando las aseguradoras fijen el precio de tu póliza de seguro de auto, verán una multa por exceso de velocidad en tu historial y concluirán que eres más propenso de causar un accidente que un conductor promedio. Por lo tanto, es probable que las primas de tu seguro sean más altas. Las siguientes aseguradoras brindan a los conductores de Rhode Island seguros de auto accesibles, incluso con multas por exceso de velocidad.

Compañía de seguros de autos Cotización mensual promedio Stillwater $217 Safeco $226 Progressive $287 Nationwide $329 Travelers $372 Liberty Mutual $456 Midvale Home & Auto $456

