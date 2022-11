Seguro de auto económico en New Mexico (2022)

Datos de conducción en New Mexico

Todos los estados tienen requisitos mínimos de seguro y New Mexico no es una excepción. Además, todos los conductores en New Mexico deberán visitar su departamento de vehículos motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) local y es posible que, en algún momento, deban depender del transporte público. Las siguientes secciones desglosan los requisitos mínimos de seguro, los servicios del DMV y las opciones de transporte público en New Mexico.

Requisitos mínimos de seguro de auto en New Mexico

Los requisitos mínimos de seguro de responsabilidad por lesiones corporales en New Mexico son:

$25,000 responsabilidad por lesiones corporales por persona

$50,000 de responsabilidad por lesiones corporales por accidente

La cobertura de responsabilidad civil por lesiones corporales te protege al pagar las lesiones de cualquier persona a la que dañes en un accidente. Los límites mínimos que exige la ley estatal de New Mexico son $25,000 por la lesión o muerte de una sola persona involucrada en un accidente de auto y $50,000 por la lesión o muerte de varias personas. Los proveedores de seguros enumeran esta cobertura en 25/50, indicando las limitaciones de cada mínimo. En caso de accidente, la cobertura de responsabilidad civil te protege hasta el límite de la póliza. Los daños por encima del límite de la póliza de $50,000 son tu responsabilidad.

Los requisitos mínimos de seguro de responsabilidad por daños a la propiedad en New Mexico son:

Responsabilidad por daños a la propiedad de $10,000 por accidente

La cobertura de responsabilidad civil por daños a la propiedad paga cualquier propiedad que dañes en un accidente. El estado de New Mexico requiere $10,000 para la cobertura mínima. Verás el mínimo estatal colectivo enumerado en 25/50/10. El 10 se refiere a la responsabilidad por daños a la propiedad. Una vez más, cualquier daño por encima de los $10,000 es tu responsabilidad.

Información del DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) de New Mexico

La División de Vehículos Motorizados de New Mexico (MVD, por sus siglas en inglés) ofrece muchos servicios que se pueden completar en línea, incluidas las renovaciones de licencias y registros de conducir, pagos de citaciones, renovaciones de carteles y más. Con sede en Santa Fe, el MVD opera 32 oficinas de campo y 39 oficinas locales en todo el estado, por lo que puedes obtener servicios presenciales cerca de donde vives.

Transporte público en New Mexico

La agencia de tránsito más grande del estado es ABQ RIDE, la cual brinda servicio de autobús al área de Albuquerque. Muchas otras ciudades y condados tienen sus propios sistemas de tránsito, pero algunas áreas no cuentan con transporte público. Un poco más del 1 por ciento de los residentes de New Mexico dependen del transporte público para ir al trabajo; la mayoría de las personas se desplazan en auto.