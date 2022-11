Leyes de seguro GAP de New Jersey

El seguro GAP no es requerido por ley para los conductores de New Jersey. La ley de New Jersey solo requiere que tengas el seguro de responsabilidad mínimo, con $15,000 por persona y $30,000 por accidente en cobertura de lesiones corporales y $5,000 en daños a la propiedad. Si bien este es el único tipo de cobertura requerida, no es suficiente para brindar suficiente cobertura en caso de un accidente de auto.

Por esta razón, muchos conductores deciden obtener una cobertura opcional, como la cobertura completa y la cobertura contra choques con un seguro de brecha como complemento. Además, tu institución crediticia también puede exigirte que compres pólizas de seguro adicionales, especialmente un seguro de brecha. Para encontrar la póliza de seguro de cobertura total más barata, usa Insurify.