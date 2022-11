Seguro de viajes compartidos en Texas: cotizaciones, descuentos 2022

Cómo funciona el seguro de viajes compartidos

Muchas personas que comienzan a trabajar para una TNC, como Uber o Lyft, asumen que todo lo que necesitan es un vehículo para comenzar; sin embargo, este no es el caso en el estado de Texas. De hecho, los conductores que no tienen cobertura de seguro de viajes compartidos podrían ver denegados sus reclamos si no le informan de manera proactiva a su agente de seguros que están ofreciendo servicios de viajes compartidos.

En general, tanto Uber como Lyft ofrecerán algún tipo de seguro de viaje compartido mientras llevas a pasajeros. La cobertura generalmente ofrece la siguiente protección mientras transportas a un cliente:

Protección contra lesiones corporales

Cobertura de responsabilidad civil por daños a la propiedad

Cobertura de choque

Cobertura completa

Protección para conductores sin seguro

Aunque parece una lista completa de las áreas de cobertura de la póliza de seguro de viajes compartidos provista, hay algunas lagunas importantes que dejan a los conductores desprotegidos. Por ejemplo, la mayoría de los planes de protección proporcionados por Lyft y Uber no te cubrirán cuando no estés operando en su plataforma o cuando estés esperando para coincidir con un pasajero.

Dado que no siempre tendrás un pasajero en tu vehículo, es importante que mantengas la protección para ti y tu vehículo. Esa es una de las razones por las que es importante mantener una póliza de seguro de auto personal con un complemento de viaje compartido además del complemento de seguro de viaje compartido.

El estado de Texas exige que los conductores mantengan un monto mínimo de cobertura, independientemente de si conducen para una empresa o no. Sin embargo, aquellos que trabajan para una empresa de viajes compartidos tienen otros estándares de cobertura que deben mantener. Estos requisitos generalmente se desglosan según el periodo de viaje compartido en el que te encuentres.

Periodo 0

Se considera que los conductores de viajes compartidos que no están en la aplicación o plataforma de viajes compartidos están en

"periodo 0". Dado que estás utilizando el vehículo para fines personales en lugar de fines comerciales, solo necesitarás tener un seguro de auto que cubra los mínimos establecidos por el estado de Texas.

Estos mínimos incluyen $25,000 en cobertura de responsabilidad civil, $30,000 en cobertura de responsabilidad civil por lesiones corporales por persona y $60,000 en cobertura de responsabilidad civil por lesiones corporales por accidente. Notarás que este es el periodo con los mínimos de seguro requeridos más bajos. A medida que asciendes al periodo 1, 2 o 3, se te exigirá que tengas más seguro.

Periodo 1

El siguiente nivel en los requisitos de seguro ocurre durante el periodo 1. Para los automovilistas que trabajan para una TNC, este es el periodo en el que estás utilizando la aplicación de viaje compartido y estás esperando que un pasajero solicite un viaje. El estado de Texas requiere un seguro mínimo más alto para los conductores en este periodo que incluye:

$100,000 de cobertura de responsabilidad civil por lesiones corporales por accidente y $50,000 por persona lesionada en el accidente.

$25,000 de cobertura de responsabilidad civil para proteger cualquier daño a la propiedad que ocurra por un accidente.

Dependiendo de la compañía de viajes compartidos para la que conduzcas, puede haber una opción para obtener cobertura para el periodo 1. Consultar con la compañía es la mejor manera de averiguar qué seguro está disponible para los conductores.

También es importante tener en cuenta que no todas las aseguradoras te ofrecerán un plan de seguro de viajes compartidos para cubrir un periodo específico. En su lugar, deberás comprar un seguro de auto que tenga una cobertura lo suficientemente alta como para cumplir con todos los mínimos para cada periodo.

Periodo 2

Mientras estás en la aplicación de viajes compartidos, una vez que aceptas la solicitud de un pasajero y te diriges a recogerlo, se considera que te encuentras en el periodo 2. El estado de Texas exige que todos los conductores que operen en el periodo 2 lleven $1 millón de seguro de daños materiales y lesiones corporales por accidente.

Afortunadamente, si conduces para Uber o Lyft, lo más probable es que no tengas que preocuparte por obtener la cobertura mínima. Además de $1 millón en cobertura de automovilista sin seguro, Uber también ofrece cobertura contra choques y cobertura completa para sus conductores.

Periodo 3

Al igual que el periodo 2, el periodo 3 tiene los mismos mínimos de seguro altos, pero solo entra en vigencia cuando un conductor transporta pasajeros de forma activa. Dado que los conductores tienen pasajeros en el vehículo, la mayoría de las empresas TNC cubrirán cualquier incidente que pueda ocurrir en la carretera, incluyendo los accidentes. También ayuda a reducir la carga del seguro que tienen que pagar los conductores de viajes compartidos.

