Clasificación y cuadro de mando integral de la industria de Freeway

A pesar de ser un proveedor nacional, Freeway insurance services es una pequeña aseguradora. Debido a su tamaño, los sitios de evaluación como J.D. Power y A.M. Best no han revisado la compañía. Sin embargo, Freeway está acreditada por Better Business Bureau (BBB) ​​y obtuvo una calificación A+.

Clasificación de la industria Freeway Rating Better Business Bureau A+

