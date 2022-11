Las pólizas estándar para propietarios de casas no extienden la cobertura a tu vehículo, incluso si lo guardas en casa. Si un árbol cae sobre tu cochera, tu póliza de casa probablemente cubrirá el costo de reparar la cochera, pero no cubrirá el costo de reparar tu vehículo si estuviera adentro. Además, la mayoría de los estados tienen requisitos mínimos específicos de seguro de auto. Tu póliza de propietario de casa no incluirá esos tipos de cobertura.