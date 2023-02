Mejores y peores compañías de seguros de hogar que no requieren inspección (2021)

Por muy útiles que puedan ser las mejores pólizas de seguro de hogar, éstas no lo cubren todo. Es posible que te sorprendas al descubrir algunas de las cosas que de manera típica las pólizas de seguro de hogar no cubren. La buena noticia es que muchos proveedores te permiten comprar pólizas adicionales como complementos para cubrir estas brechas no cubiertas. Muchos "actos de Dios" no están cubiertos por las pólizas de seguro de hogar estándar. Las pólizas de seguro para el hogar no cubren los daños por agua relacionados con las inundaciones causadas por lluvias torrenciales y ríos desbordados. Los terremotos, deslizamientos de tierra y hundimientos pueden causar daños graves a su hogar, pero estos daños no están incluidos en las pólizas de seguro de hogar. Si vives en una parte de los EE. UU. que está expuesta con frecuencia a huracanes u otras tormentas de viento, es casi seguro que tu póliza básica de seguro para el hogar no cubrirá los daños causados ​​por el viento. Los daños a tu hogar causados ​​por el uso y desgaste típicos o problemas relacionados con el mantenimiento generalmente no estarán cubiertos por una póliza de seguro de hogar.