El mejor y más barato seguro de casa en Las Vegas (2021)

Nevada no suele ver catástrofes verdaderas que causen daños importantes a la propiedad, lo que ayuda a mantener los precios bajos. Algunas áreas del estado son propensas a los incendios forestales, pero el estado no tiene muchos árboles. Las inundaciones repentinas también suelen estar muy localizadas, por lo que los propietarios de casas en Nevada no suelen tener que preocuparse por el seguro contra inundaciones.