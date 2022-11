El mejor y más barato seguro de hogar en la ciudad de Nueva York (2021)

Seguro para inquilinos en la ciudad de Nueva York

En la ciudad de Nueva York, el sesenta y siete por ciento de las casas se alquilan, no son usadas por sus propietarios. Aunque no se requiere seguro para inquilinos en la ciudad de Nueva York, los propietarios aún pueden pedir a los inquilinos que compren y mantengan una póliza de seguro para inquilinos. Se recomienda tener un seguro para inquilinos incluso si no es obligatorio. Las pólizas son económicas y pueden ahorrarle decenas de miles de dólares cuando las cosas van mal. Los proveedores de seguros ofrecen a los neoyorquinos muchas opciones, incluso para aquellos que no son dueños de la propiedad en la que residen. Habla con tu agente de seguros para ver si ofrecen un producto de seguro para inquilinos.

Muchos inquilinos asumen que tu arrendador pagará los daños, pero esto es una lógica errónea. Los propietarios deben ser responsables de los daños causados a la propiedad personal para tener que pagar. Por lo tanto, un incendio iniciado por tu vecino de la planta baja no estará cubierto por el seguro del propietario. Vale la pena comprar un seguro para inquilinos si alquilas tu casa en el área de la ciudad de Nueva York.