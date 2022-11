Cómo comparar cotizaciones y tarifas de seguros de auto (2022)

Paso 1: decide sobre la cobertura de tu seguro de auto

Las cotizaciones de seguros de autos pueden variar ampliamente según el tipo de coberturas que selecciones cuando obtengas una cotización. Por ejemplo, una empresa puede ofrecer Asistencia en el camino por $15 adicionales al mes, mientras que otra cobra $25 adicionales. Antes de comenzar a comparar cotizaciones, asegúrate de tener una buena idea del tipo de cobertura que deseas y cuánto estás realmente dispuesto a pagar por ella.

Para ayudarte a determinar qué tipo de cobertura de seguro de auto es mejor para ti, hemos elaborado una lista de elementos esenciales y complementos.

Cobertura de responsabilidad

La cobertura de responsabilidad te ayuda a pagar los daños que causes a otra persona o propiedad en caso de un accidente de auto en el que tengas la culpa. Hay dos tipos de seguro de auto de responsabilidad civil: cobertura de responsabilidad por daños a la propiedad y cobertura de responsabilidad por lesiones corporales.

La responsabilidad por daños a la propiedad entra en vigor cuando causas daños a la propiedad de otra persona en un accidente de auto con culpa. Por ejemplo, si accidentalmente chocas por detrás el automóvil de otra persona, esta cobertura cubrirá las reparaciones del auto de esa persona.

La responsabilidad por lesiones corporales entra en acción cuando causas lesiones a otra persona en el curso de un accidente de auto con culpa. Por ejemplo, si chocas accidentalmente por detrás el automóvil de otra persona y esta recibe un latigazo cervical, esta cobertura cubrirá las facturas del hospital correspondientes a esa persona.

Aquí hay una lista de las cotizaciones de seguros de auto de responsabilidad civil más baratas, según la base de datos interna de Insurify de más de 40 millones de cotizaciones de seguros de auto:

Aseguradora de autos Cotización de seguro de auto mensual promedio solo de responsabilidad Metromile $54 USH&C $59 Farmers $65 21st Century $76 Anchor $76 Amigo USA $76 First Chicago $79 Foremost Signature $82 Acuity $83 Kemper $85 TSC Direct $90 Aspire General $97 Sun Coast $97 Workmen's $103 Novo $108

Ver más

Ten en cuenta que la cotización de tu seguro de auto de responsabilidad personal puede diferir debido a tu ubicación y los límites de responsabilidad mínimos requeridos de tu estado, así como a factores personales como tu historial de manejo y edad. Compara cotizaciones de seguros de auto personalizados con Insurify hoy mismo para ver cuánto te cobrarían las principales aseguradoras.

Límites de responsabilidad y requisitos mínimos estatales de seguro de auto

La cobertura de responsabilidad es requerida en la mayoría de los estados y tú puedes estar sujeto a fuertes sanciones y multas si te atrapan conduciendo sin ella. Consulta el seguro de auto mínimo requerido en tu estado para asegurarte de tener la cobertura adecuada mientras viajas.

Al ver tus opciones de cobertura de responsabilidad, generalmente verás los límites mínimos de responsabilidad requeridos por tu estado. Estos límites se expresan normalmente en la forma XX/XX/XX. Estos números, en miles, representan el pago máximo que tu aseguradora proporcionará por una persona lesionada en un accidente de auto, el pago máximo por todas las lesiones en un accidente y el pago máximo por daños a la propiedad en un accidente, respectivamente.

Al elegir tu póliza de seguro de auto, tienes la opción de ir con los límites de responsabilidad mínimos requeridos por tu estado, o tienes la opción de comprar límites de responsabilidad más altos. Los límites de responsabilidad más altos aumentarán el pago del que será responsable tu aseguradora y reducirán tu carga financiera en caso de accidente. Sin embargo, los límites de responsabilidad más altos aumentarán las tarifas mensuales de tu seguro de auto.

Consulta el proveedor de seguro de auto más barato de tu estado:

Estado Nombre de la compañía Costo mensual Alaska Midvale Home & Auto $96 Alabama National General $64 Arkansas Progressive $69 Arizona Metromile $45 California Metromile $61 Colorado Sun Coast $87 Connecticut Kemper $81 D.C. Travelers $93 Delaware Midvale Home & Auto $131 Florida AssuranceAmerica $100 Georgia Progressive $87 Hawaii Farmers $60 Iowa Travelers $54 Idaho Travelers $43 Illinois USH&C $26 Indiana Progressive $54 Kansas Travelers $73 Kentucky Progressive $90 Louisiana National General $119 Massachusetts Travelers $38 Maryland Travelers $108 Maine Kemper $43 Michigan Safeco $120 Minnesota Kemper $73 Missouri Travelers $73 Mississippi National General $60 Montana Travelers $62 North Carolina Direct Auto $38 North Dakota Midvale Home & Auto $70 Nebraska Travelers $57 New Hampshire Travelers $55 New Jersey Plymouth Rock $107 New Mexico Travelers $72 Nevada Sun Coast $97 New York TSC Direct $83 Ohio Travelers $51 Oklahoma Progressive $71 Oregon Mile Auto $62 Pennsylvania Metromile $50 Rhode Island Safeco $97 South Carolina Kemper $75 South Dakota Midvale Home & Auto $75 Tennessee National General $57 Texas Progressive $75 Utah Sun Coast $57 Virginia Metromile $38 Vermont Travelers $56 Washington Progressive $81 Wisconsin Travelers $56 West Virginia Progressive $69 Wyoming Safeco $64

Ver más

Descargo de responsabilidad: las cotizaciones reales variarán en función del perfil de conductor único del asegurado.

Cobertura de seguro de auto requerida en algunos estados

Además de la cobertura de responsabilidad básica, algunos estados pueden exigirte que también tengas protección contra lesiones personales y cobertura para conductores sin seguro o con seguro insuficiente.

Protección contra lesiones personales

La protección contra lesiones personales (PIP, por sus siglas en inglés) es un tipo de cobertura de seguro de auto que cubre cualquier lesión corporal que tú y los miembros de tu familia sufran en un accidente, independientemente de quién tenga la culpa y de qué vehículo estés ocupando. Esta cobertura comienza antes que tu seguro médico.

Además de cubrir las facturas médicas resultantes, la PIP también cubre cualquier ingreso que hayas perdido debido al accidente y los gastos del funeral en caso de que el accidente resulte fatal. Si sufres lesiones que te impiden realizar tareas cotidianas como cortar el césped o limpiar tu casa, la cobertura PIP también cubrirá los gastos incurridos por contratar a alguien como un jardinero o un ama de llaves.

Se requiere cobertura PIP en los siguientes estados: Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, North Dakota, Oregón, Pennsylvania, South Dakota, Texas, Utah, Virginia, Washington y Washington D.C.

Cobertura para conductores sin seguro o con seguro insuficiente

La cobertura de automovilista sin seguro o con seguro insuficiente se activa cuando tienes un accidente con un conductor que tiene la culpa pero no tiene seguro de auto o no tiene suficiente cobertura de responsabilidad para cubrir tus facturas médicas o reparaciones de tu vehículo. Este tipo de cobertura también se activa cuando eres víctima de un accidente de choque y fuga.

Por ejemplo, si tienes un accidente de auto en el que el otro conductor tiene la culpa, pero no tiene límites de responsabilidad lo suficientemente altos como para cubrir los daños a la propiedad o las facturas médicas resultantes, tu aseguradora se hará cargo de esa carga financiera.

Varios estados requieren que los conductores tengan cobertura de automovilista sin seguro, incluidos Connecticut, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, South Dakota, Vermont, West Virginia, Wisconsin y Washington D.C.

Además de los estados enumerados anteriormente, Virginia, Rhode Island y New Hampshire también requieren que los conductores compren cobertura para conductores sin seguro, pero solo bajo ciertas circunstancias.

El costo de la cobertura para conductores sin seguro o con seguro insuficiente depende del porcentaje de conductores sin seguro en tu estado. Como resultado, el costo de agregar esta cobertura a tu póliza puede variar de un estado a otro.

Coberturas de seguro de auto opcionales

Aquí hay algunas coberturas de seguro de automóvil opcionales que puedes optar por agregar a tu póliza de seguro de automóvil básica para una cobertura más sólida:

Cobertura de pagos médicos

La cobertura de pagos médicos, o Med Pay, es una cobertura de seguro opcional similar a la protección contra lesiones personales. Por lo general, Med Pay cubre todas las facturas médicas resultantes de un accidente en el que estás involucrado, independientemente de quién tuvo la culpa.

Med Pay entra en acción antes que tu seguro médico, lo que puede ser muy beneficioso si tienes un copago o deducible alto para tu seguro médico. Sin embargo, tu cobertura Med Pay no sustituye de ninguna manera al seguro médico, ya que la cobertura no sería suficiente para cubrir gastos médicos importantes.

Por ejemplo, si tienes que someterte a una cirugía como resultado de lesiones causadas por un accidente de auto, tu seguro médico puede requerir que pagues un deducible de $3,000 antes de que comience a cubrir el resto. En este caso, puedes usar tu cobertura de Med Pay para ayudar a pagar el deducible.

A diferencia de la Protección contra lesiones personales, Med Pay no cubre los salarios perdidos o los gastos relacionados con la contratación de ayuda para tareas que ya no puedes realizar debido a un accidente. Por ejemplo, si contrataste a un jardinero para que te cortara el césped porque las lesiones de un accidente de auto te impiden hacerlo tú mismo, la PIP cubrirá ese gasto, pero Med Pay no.

Cobertura de choque

La cobertura de choque cubre daños a la propiedad en cualquier caso en el que tu auto choque con otro vehículo u objeto (como una cerca o un árbol). Mientras que la cobertura de responsabilidad cubre los daños a la propiedad que causas a otras partes, la cobertura de choque cubre los daños a tu propio vehículo en un accidente por culpa.

Además, la cobertura de choque también cubre los daños que sufre tu vehículo en un accidente de un solo vehículo, como un vuelco o una caída. Sin embargo, la cobertura de choque no cubre tus gastos médicos o los daños que causes a otro vehículo.

La cobertura de choque, junto con la cobertura integral y la cobertura de responsabilidad básica, forman parte de una póliza de seguro de automóvil de cobertura total.

Cobertura completa

La cobertura completa cubre los daños a la propiedad de tu vehículo en cualquier caso que no sea un choque. Por esta razón, la cobertura completa a veces se denomina cobertura "distinta a la de choque".

En términos generales, la cobertura completa cubre los daños que sufre tu vehículo debido a:

Casos relacionados con el clima, como inundaciones, incendios y granizo

Actos de fuerza mayor, como la caída de la rama de un árbol sobre tu automóvil estacionado

Vandalismo

Hurto

Disturbios

Contacto con animales

Consulta las cotizaciones de seguro de auto para obtener una póliza de seguro de cobertura total de las principales aseguradoras de autos de Estados Unidos:

Aseguradora de auto Cotización mensual promedio para una póliza de cobertura total Metromile $101 Farmers $122 Kemper $147 Foremost Signature $149 Acuity $150 Novo $153 Amigo USA $155 TSC Direct $158 Mile Auto $164 21st Century $165 Travelers $166 USH&C $166 Anchor $168 Verti $177 Clearcover $178 Metromile $101 Farmers $122

Ver más

Establece los mismos niveles de cobertura al comparar cotizaciones de seguro de auto

Dado que la cobertura que elijas afecta en gran medida tu cotización de seguro de auto, asegúrate de establecer niveles de cobertura uniformes al comparar cotizaciones de seguro de auto. Esto puede resultar difícil si utilizas varios sitios para comparar seguros de autos, especialmente porque cada aseguradora tiene un formulario diferente.

Sin embargo, si utilizas un sitio web de comparación de cotizaciones de seguros como Insurify, puedes establecer fácilmente niveles de cobertura uniformes para garantizar una comparación exacta entre diferentes aseguradoras. La herramienta de comparación de Insurify también facilita alternar entre diferentes niveles de cobertura, para que puedas ver en tiempo real cómo cambian tus cotizaciones de seguros en función de las coberturas que elijas.