Matrimonio. No es la mejor razón para caminar por el altar. Pero “dar el sí” puede ayudarte a obtener un ligero descuento en tu seguro de auto, especialmente si pones tus pólizas en paquete junto a tu pareja.

Conductor seguro. Si no has sufrido un accidente o has incurrido en una violación de tránsito en los últimos tres o cinco años, dependiendo de la compañía, puedes calificar por una prima rebajada.