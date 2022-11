10 mejores y peores sitios para comparar cotizaciones de seguros de casa (2021)

Sitios de generación de clientes potenciales

A diferencia de los sitios de comparación de cotizaciones, a los sitios de generación de clientes potenciales se les pagan cuando envían información personal de los clientes a agencias externas.

Estos sitios a menudo atraen visitantes con tarifas competitivas, pero luego te transfieren a un sitio diferente para continuar comprando y completar tu transacción, a menudo a un precio mucho menos atractivo. Esto se debe a que a los sitios de generación de clientes potenciales se les paga para vender tu información a una agencia, no para presentarte las mejores tarifas en seguros de casa.

A veces puedes obtener cotizaciones de seguros de casa en sitios de generación de clientes potenciales, pero considera que estos son mucho menos confiables que las cotizaciones reales en sitios de comparación. Lo más probable es que el uso de sitios de generación de clientes potenciales signifique que tendrás que visitar los distintos sitios web de seguros de casa para encontrar información sobre tarifas reales, lo que posiblemente frustra el propósito de utilizar un sitio de generación de cotizaciones.

CoverHound

CoverHound es una herramienta gratuita de comparación en línea que proporciona cotizaciones para seguros comerciales y personales. El sitio también tiene un Centro de Aprendizaje con artículos sobre temas relacionados con seguros. CoverHound dice que sus asesores son “compensados ​​en función del servicio” en lugar de comisiones, lo que implica que dichos asesores están motivados para encontrar la mejor póliza para los clientes en lugar de la más lucrativa.

Cómo funciona: la herramienta de cotización no funcionó hasta que cambié al navegador de Microsoft Edge (probablemente porque tengo las cookies de terceros deshabilitadas en mi navegador principal). CoverHound me hizo bastantes preguntas sobre mi casa, como cuándo la había comprado y si tenía un perro. Después, el sitio quería mi información de contacto. El texto sobre el botón “Obtener Cotizaciones” me informó que al hacer clic en el enlace, le estaba dando permiso a CoverHound para obtener datos sobre mi historial crediticio y mi historial de reclamos de seguros.

Resultados: Después de aproximadamente un minuto de proceso, la herramienta de cotización arrojó ocho cotizaciones de seguros de casa diferentes que van desde los $101.67 a $177.25 por mes. El sitio preestableció mis límites de cobertura y deducible y no me permitió cambiarlos para generar cotizaciones más precisas. Al hacer clic en el botón “Seleccionar” junto a una de las cotizaciones, me dirigió a una página que decía que me llamarían en breve para discutir la cotización.

Agradecí recibir cotizaciones reales, pero sin la capacidad de ajustar los detalles de cobertura, los números eran algo inaplicables. Por ejemplo, el sitio asumió que el valor de mi casa era de $400,000, lo que podría ser inexacto dado que ni siquiera preguntaba qué tan grande o qué antigüedad tenía la casa.

Insurance.com

Insurance.com es una herramienta gratuita de comparación en línea que proporciona cotizaciones para seguros de auto, de vida, de salud y de casa. Tiene numerosos artículos relacionados con seguros y proporciona información sobre seguros de auto por estado de residencia. Existe una calculadora que proporciona las tarifas promedio de un seguro de casa para tu área según el nivel de cobertura.

Cómo funciona: Ingresé mi código postal e inmediatamente me redireccionó a una página con una lista de varios proveedores de seguros de casa y para arrendatarios.

Resultados: El sitio me proporcionó un total de cinco enlaces, uno para la cobertura del seguro de arrendatarios en Lemonade y cuatro para el seguro de casa de varias compañías de seguros. Cada enlace “Obtener Cotización” simplemente me envió al sitio web del proveedor. Aparentemente, la herramienta de cotización de seguros de casa de Insurance.com es estrictamente un embudo de conexiones de afiliados a varias aseguradoras.

InsuranceQuotes

InsuranceQuotes es una herramienta gratuita de comparación en línea que ofrece procesos de cotización para seguros de auto, de vida, de salud, de casa y otros tipos de seguros. El sitio también tiene artículos sobre temas relacionados con seguros y proporciona información sobre seguros de auto por estado, incluidas las tarifas promedio.

Cómo funciona: Durante el proceso de cotización, se me pidió información necesaria sobre mi hogar e historial de seguros, junto con mi información de contacto. Al hacer clic en el botón “Obtener Cotizaciones” debía dar mi consentimiento para una declaración de que hasta ocho compañías de seguros o socios me llamarían, lo que podría incluir llamadas automáticas.

Resultados: después de responder las preguntas requeridas, terminé en una página de resultados sugiriendo “¡Haz clic en al menos 2 o 3 empresas a continuación para encontrar la mejor tarifa!” con enlaces a cinco sitios web de compañías de seguros diferentes. También me informó que me había asignado tres agentes de seguros que se pondrían en contacto conmigo en breve.

Insure.com

Insure.com es una herramienta gratuita de comparación de cotizaciones de seguros en línea que tiene cotizaciones de seguros de vida, de auto, de salud y de casa. También hay valoraciones de solidez financiera para compañías de seguros, glosarios de seguros y artículos informativos.

Cómo funciona: La herramienta de cotización preguntó por el tipo de casa que poseía, su antigüedad y su ubicación. Luego quiso mi información de contacto. El texto estándar sobre el botón “Obtenga sus cotizaciones” me informó que podría ser contactado por hasta cinco compañías de seguros de casa, agentes o llamadas automáticas con fines de marketing.

Resultados: La herramienta de cotización me envió a una página que decía que me había emparejado con las siguientes aseguradoras en mi estado. Proporcionó una lista de tres compañías de seguros y cinco sitios o agencias de comparación de seguros. Al hacer clic en el botón “Obtener Cotización” junto a una lista, me dirigí a la herramienta de cotización del sitio web en cuestión, no era una cotización real.

QuoteWizard

QuoteWizard es otro sitio de generación de clientes potenciales para seguros que vende información de clientes a agentes de seguros. Además del seguro de casa, también ofrecen cotizaciones para seguros de vida, de arrendatarios, de salud y de auto. El sitio también tiene un blog con artículos sobre varios tipos de seguros.

Cómo funciona: La herramienta de cotización de seguros de casa me hizo una serie de preguntas sobre mi hogar, incluida su antigüedad y número de pisos. También pidió mi nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono. El texto debajo del botón “Obtener Mis Cotizaciones de Seguro de Casa” daba la advertencia habitual sobre cómo estaba dando mi consentimiento expreso para el telemarketing por parte de agentes y llamadas automáticas.

Resultados: QuoteWizard me dejó en una página con enlaces a tres compañías de seguros diferentes. Al hacer clic en el botón “Ver Tu Tarifa” junto a cada lista, simplemente me envió al sitio web de la compañía de seguros.

SmartFinancial

La página de inicio de SmartFinancial dice que puedes obtener tarifas de las compañías de seguros mejor valoradas en menos de 3 minutos. La herramienta de procesamiento de cotizaciones proporciona cotizaciones de seguros de vida, auto, casa y salud, entre otros.

Cómo funciona: al igual que con CoverHound, tuve que cambiar al navegador de Microsoft Edge para que la herramienta de cotización funcionara. Me hizo bastantes preguntas sobre mi casa, como qué tipo de cochera tenía y cuántos baños había. Después, la herramienta me pidió mi dirección de correo electrónico mientras afirmaba que “nunca recibiría spam”.

Antes de hacer clic para ver mis cotizaciones, noté que la letra pequeña me pedía que aceptara permitir que “los socios de marketing se comuniquen contigo con fines de marketing/telemarketing al número y la dirección indicados anteriormente”.

Resultados: Después de una breve espera, la herramienta de cotización generó tres cotizaciones de seguros de casa que van desde $13 a $16 por mes y dos enlaces a otros sitios con botones que me permiten “Verificar Precio”. Al hacer clic en uno de estos enlaces, me redirigió al inicio del proceso de cotización del propio proveedor de seguros de casa.

Al hacer clic en el enlace “Ver Detalles” junto a las cotizaciones, se proporcionó un poco de información sobre la compañía de seguros, pero no había forma de seleccionar la oferta. En cambio, parece que, para registrarse, los visitantes deben llamar al número proporcionado para hablar con un agente de seguros con licencia.

The Simple Dollar

The Simple Dollar es un sitio de finanzas personales con información sobre tarjetas de crédito y otros productos similares, seguros, inversiones y banca. Hay un blog con numerosos artículos sobre finanzas personales y toneladas de reseñas de varios productos financieros.

Cómo funciona: la herramienta de cotización de seguros de casa está integrada en medio de una página y ofrece consejos sobre cómo elegir una póliza de seguro. Me pidió solo mi código postal y luego llenó la página con una lista de empresas.

Resultados: la lista incluyó ocho compañías de seguros y sitios de comparación. Ninguno de los resultados tenía cotizaciones reales, solo enlaces para “comparar cotizaciones” en los distintos sitios. Al hacer clic en el enlace, me dirigió directamente al nuevo sitio web. No se trata ni de una herramienta de cotización como de un directorio de proveedores de seguros disponibles para el código postal del visitante.

ValuePenguin

Al igual que The Simple Dollar, ValuePenguin es un sitio de finanzas personales dedicado a ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre sus tarjetas de crédito, operaciones bancarias, inversiones y seguros. El sitio ofrece herramientas de cotización, revisiones detalladas de productos financieros y análisis de las tendencias de la industria.

Cómo funciona: la herramienta de cotización de ValuePenguin me pidió mi código postal y luego me envió inmediatamente a una página con una larga lista de proveedores de seguros de casa y otros sitios de generación de cotizaciones. El texto en la parte superior de la página anunciaba que los proveedores nombrados “ofrecen las mejores primas en función de la información que proporcionas”, aunque todo lo que había proporcionado era mi código postal.

Resultados: Una vez más, al igual que The Simple Dollar, ninguno de los resultados tenía cotizaciones reales, solo enlaces para “comparar tasas” en los distintos sitios.